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Лунный календарь стрижек на август 2021

20.07.2021

Лунный календарь стрижек на август 2021 года поможет вам грамотно подойти к смене прически. Чтобы добиться идеального результата и не навредить волосам, нужно учитывать фазу Луны в августе 2021 года. В нашем материале вы узнаете, в какие дни августа можно смело стричься.

Летом особенно сильно хочется экспериментировать. Легкие платья, лодочки, плетеные сумки и шляпы обязывают каждую девушку задуматься, а почему бы не украсить свой образ новой прической? Однако стоит помнить, что на состояние ваших волос влияет Луна. 

Благоприятные дни для стрижки в августе 2021 года: 

9, 10, 11, 12, 18, 19, 21 и 28 число.

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Неблагоприятные дни для стрижки волос в августе 2021 года

В следующие дни лучше воздержаться от стрижек и тонирования: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 и 31 августа. 

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