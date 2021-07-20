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Гороскоп на 21 июля 2021 года

20.07.2021

Гороскоп на 21 июля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно держать язык за зубами, а кто может приятно провести вечер в хорошей компании? Читайте гороскоп на 21 июля от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен 

Первую половину дня стоит посвятить деловым встречам и переговорам. А вот после обеда лучше заняться рутинной работой и бытовыми вопросами. 

Телец 

Прекрасный день, который порадует Тельцов яркими приятными событиями. Вы можете встретить давнего знакомого, с которым не виделись несколько лет. Вечер проведите дома в тишине. 

Близнецы 

День необдуманных поступков. Многие Близнецы склонны поддаваться мимолетным порывам, говорить и делать первое, что приходит им в голову. Однако это опасный путь, который может привести к проблемам и недоразумениям. Так что будьте внимательны. 

Рак

Иногда вы бываете слишком прямолинейны. Из-за этого часто обижаете близких людей. Звезды советуют больше прислушиваться к словам окружающих. Их мнение тоже имеет право на существование. Даже если вы с ним не согласны. 

Лев

Неоднозначный день. Утром вы будете очень плохо себя чувствовать. Однако уже после обеда силы появятся и возникнет много хороших идей, которые вам захочется реализовать. Не останавливайтесь на достигнутом. Только вперед. 

Дева 

Замечательный день, который порадует вас неслучайными совпадениями. Если сумеете правильно и вовремя воспользоваться моментом, сорвете настоящий куш. 

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Весы 

Прекрасный день, который полностью стоит посвятить общению со своей семьей. Вы так давно не гуляли вместе. Так что поход в кино или на прогулку в парк будет весьма кстати. 

Скорпион 

Вы очень впечатлительны. Из-за этого многое додумываете, а потом ходите и мучаетесь. Не стоит делать поспешных выводов. Действуйте только тогда, когда в этом есть прямая необходимость. 

Стрелец 

Не откладывайте надолго важные дела и серьезные разговоры. Первая половина этого дня может быть очень плодотворной. Если вы поведете себя правильно, но найдете ответы на вопросы, которые прежде многих ставили в тупик.

Козерог 

Сегодня звезды советуют минимизировать общение с людьми. Из-за плохого самочувствия вы вряд ли сможете сделать что-то хорошее. Так что лучше сосредоточьтесь на своем здоровье. Побольше отдыхайте и не нервничайте. 

Водолей 

Прекрасный день для встреч с друзьями и родственниками. Вот им как раз вы сможете излить свою душу. Кто знает, возможно, они подскажут, как решить ваши проблемы. 

Рыбы 

Сегодня звезды советуют Рыбам сдерживать свои эмоции. Вы слишком впечатлительны и из-за этого можете наломать дров. Как следствие ― ссоры и конфликты с близкими людьми. 

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