Выбрать режим «Выпечка» и обжаривать треску на небольшом количестве растительного масла 15 мин. Выложить на рыбу соус и готовить до окончания программы. Приготовленную треску переложить в тарелку.

Для гарнира ветчину нарезать кубиками. Лук-порей нарезать кружочками и обжарить в режиме «Жарка» на масле до прозрачности. Добавить ветчину и обжаривать еще 5–8 мин. Затем всыпать замороженный горошек и готовить, помешивая, до его мягкости. За 1 мин до готовности влить сливки и еще раз хорошо перемешать. Подавать с треской.