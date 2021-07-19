С приходом лета многие девушки с удовольствием избавляются от головных уборов, порядком устав от теплых зимних шапок. Но настоящие модницы, наоборот, только начинают закупаться модными в новом сезоне шляпами и кепками, зная, что аксессуары – это важные элементы стильного образа.

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Головные уборы лета 2021 — кепки

Кепки подходят для спортивного и делового стиля, это зависит от дизайна модели. Благодаря своим комбинаторным качествам кепка ходит в любимчиках у многих модельеров, и лето 2021 не обойдется без этого головного убора.

Какие же кепки стоит нести в примерочную, а какие – оставить на стеллаже магазина? Важен материал кепки. Не стоит путать кепку и бейсболку. Вторая – это спортивная кепка из легкого материала, а первая может быть в любом стиле, начиная от классического.

Модные этим летом кепки: кожаные или из твида; объемные и высокие; с основой в виде берета (такой симбиоз кепки и берета из светлой кожи – хит сезона!); в стиле ретро. Создавая модный лук с кепкой, нужно обязательно помнить об общем месседже наряда. Не случайно в моде именно ретро-тема. Выбирая кепку в жокейском стиле, следует строить образ, отталкиваясь от жокейского облачения: сапоги до колен, узкие лосины, короткая куртка.

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Головные уборы лето 2021 — ковбойские шляпы

Не каждая модница согласится подбирать наряд под головной убор, а с ковбойской шляпой иначе никак. Ведь она является слишком большим акцентом в образе. Ковбойская шляпа – с широкими загнутыми полями, вогнутой тульей, украшенная ремешками и пряжками – требует внимания в подборе одежды и аксессуаров.

С ней идеально сочетаются: очки-авиаторы; джинсовые шорты и джинсы; белые блузы и майки; ремни; ковбойские сапоги и ботинки в стиле милитари. С такой шляпой можно создать не только образ ковбоя, но и образ девушки ковбоя. Для этого нужно сочетать ковбойскую шляпу с коротким летним сарафаном – белым или в цветочек, обувь – либо ковбойские сапоги, либо сандалии или босоножки без каблуков.

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Головные уборы лето 2021 — бейсболки

Многие модные дома показали реперские бейсболки, бейсболки с логотипами спортивных команд и необычно принтованные.

Топ модных бейсболок: хип-хоп модели – с прямым круглым козырьком; кожаные с крупной контрастной надписью; с принтом в виде цветов или космоса.

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Головные уборы на лето 2021 — широкополые шляпы

Шляпы вернулись на подиум еще в осенне-зимних коллекциях и остались до лета. Летние широкополые шляпы отличаются от осенних цветовой гаммой и шириной полей. Один из самых интересных трендов 2021 года – шляпы с полями. Если осенние модели были максимально закрытые, с большими полями, темных тонов, то у летних поля несколько сузились, а цвета стали насыщенней и ярче. В моду вернулись ленты на тулье, похожие на широкие разноцветные шарфы, завязанные так, чтобы концы свисали со шляпки.

Носят такие головные уборы с пальто или плащом, материал для их изготовления – фетр, идеально подходящая обувь – лодочки или изящные ботильоны. Самый модный образ с широкополой шляпой: платье в стиле 50-х (силуэт new-look), пальто-кокон, колготы «в крапинку» (принт «полька дот»), лодочки с острым носком или балетки, сумочка строгих форм.

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