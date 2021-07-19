Марина Боржемская рассказала, как употреблять меньше сахара

Сахар часто называют белым ядом. И не удивительно, ведь именно из-за сладкого наш организм страдает и, как следствие, дарит нам пару лишних килограммов. Но можно ли отказаться от вредного продукта? И если да, то как правильно это сделать? В этом нам поможет разобраться тренер проекта «Зваженi та щасливі» Марина Боржемская. Детальнее читайте в материале.

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Как есть меньше сахара

Отказаться от прямого сахара

По мнению Марины Боржемской, не стоит резко ограничивать себя в употреблении сладкого. Нужно постепенно уменьшать употребление всех рафинированных сахаров, искусственных подсластителей и сиропов с высоким содержанием фруктозы. У вас не должно быть сахара под рукой, чтобы она к нему не тянулась.

Отдать предпочтение завтракам, которые богаты белком

Убедитесь, что ваш завтрак богат белком. Протеины помогают поддерживать баланс сахара в крови и приглушают тягу к сладкому. Например, один из любимых вариантов — яйца с овощами и авокадо, овсянка и/ или греческий йогурт с ягодами и корицей.

Грамотное употребление углеводов

Очень важно питаться сбалансированно, не забывать и не пренебрегать сложными углеводами, которые дают долгосрочную энергию, а не кратковременную, как это происходит со сладким.

Вода с лимоном

Как только у вас просыпается желание заказать в ресторане десерт или купить на обед миндальный круассан, попробуйте сделать несколько глотков воды. Можно с лимоном (если у вас нет повышенной кислотности). Возможно, у вас просто жажда, а не голод.

Перекус в 11:00 или в 16:00

Съешьте фрукты, ягоды, кусочек сыра, орехи, вареное яйцо. Перекус должен составлять 100-150 грамм. Но нельзя беспорядочно есть все подряд. Это должен быть один перекус, а не постоянное подъедание.

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Марина Боржемская уверенна: если уменьшить количество потребления сахара, тяга к нему значительно поубавится. Постепенное отвыкание приведет к тому, что даже слегка сладкие продукты и блюда будут в самый раз.

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