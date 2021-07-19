Грядущие выходные — прекрасная возможность, чтобы отправиться в путешествие и открыть для себя новые просторы Украины. Посетите неизведанные места, отдохните на природе в компании близких друзей. Куда же поехать на выходных в Украине? Читайте, куда лучше отправиться и как интересно провести время, в нашем материале.

Национальный историко-культурный заповедник «Качановка»

Масштабный сериал «Крепостная» снимали в замечательных исторических локациях Украины. Сохранилось немало усадеб богатых помещиков, которые передают атмосферу 19 века. Поэтому поклонники «Крепостной» смогут увидеть достопримечательности, поехав туда на выходные. Одна из таких локаций — Национальный историко-культурный заповедник «Качановка».

Национальный парк Межигорье

Недалеко от Киева расположен Национальный парк Межигорье. Сегодня у него новая миссия — дарить посетителям радость общения с природой и знакомить с историей Киевской области. Межигорье расположен рядом со старинным городом Вышгородом. С этим местом связаны важные события в истории Киевской Руси, Украины периода Запорожской Сечи и современной истории.

Что стоит посмотреть:

кинологический центр

цветочные партеры, фонтаны, каскадные водопады

набережная Киевского моря

страусиная ферма

Каменец-Подольский

Интересный вариант на выходные — путешествие в Каменец-Подольский. Здесь каждый камешек имеет свою историю. В этом городе построен Национальный историко-архитектурный заповедник «Каменец». Старая крепость — главная изюминка города, построенная для для защиты турецкого моста. Окунуться в прошлое, примерить на себя доспехи древних воинов вы сможете уже в эти выходные!

Что стоит посмотреть:

поехать в Хотин

увидеть памятник туристу

посетить Доминиканский костел

посетить сувенирный рынок

«Парк Киевская Русь»

Хотите провести выходные в Киеве, но вам надоели обычные туристические места? Не беда! В эти выходные отправляйтесь в «Парк Киевская Русь». Там вы можете отдохнуть от шумного города и окунуться в атмосферу древнего Киева. Вы увидите чемпионат, в котором юноши ездят верхом и стреляют из луков. Также вас поразит невероятная архитектура, характерная для Киевской Руси.

Чем заняться и что посмотреть:

научиться стрелять из лука, метать ножи и топоры

устроить фотосессию в историческом костюме

взять урок с древнерусской каллиграфии

посетить мастер-классы по гончарному делу

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Буки (Киевская область)

В селе Буки Киевской области расположен красивый ландшафтный парк, основанный в 1996 году. Это место состоит из двух частей — храмового комплекса с фонтаном и, собственно, ландшафтного парка. Вход на территорию бесплатный. Однако в некоторые части парка можно попасть только с экскурсоводом. Во время прогулки вы сможете узнать много интересной информации, увидеть Поляну сказок с очень красивыми фигурами и посетить мини-зоопарк.

Что стоит посмотреть:

посетить храмовый комплекс в селе Буки

погулять вблизи фонтанов

сфотографироваться в зоопарке

Отдых в Волынской области

Волынская область — одно из самых мистических мест Украины. Оказывается, привидения живут не только в викторианских усадьбах старой Англии. Стены замков и крепостей на Волыни также сохраняют таинственные истории. Такое путешествие оставит невероятные впечатления, стоит лишь посетить самые известные замки: Острожский замок, замок в Кременце и Дубенский замок. Также не забудьте заглянуть на Таракановский форт. Это место считается домом призраков, а на нижние уровни форта не решаются спуститься даже смельчаки.

Чем заняться и что посмотреть:

попасть в Тоннель любви

посетить замок Любарта

отведать аутентичные блюда

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