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Клубничный джем: рецепт приготовления на зиму

19.07.2021

Ищете, как приготовить клубничный джем? Сезон клубники проходит быстро, нужно успеть и свежей наесться и заготовки на зиму сделать. Ведь так приятно зимой открыть баночку клубничного джема, полить им сырники, чизкейк или мороженное и на несколько минут ощутить аромат лета. Рецепт приготовления на зиму клубничного джема от участника «МастерШеф. Профессионалы» Артема Кинаша найдете в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • клубника – 1 кг
  • сахар – 150 г
  • сахарная пудра – 1.5 ст. л.
  • лимон – 1.5 ст. л.
  • агар-агар – 1.5 ст. л.
  • ванильный экстракт – 2 ч. л. (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить хвостики и порезать на небольшие кусочки
  2. Переложить ягоды в большую миску и засыпать сахаром.
  3. Миску с клубникой поставить на огонь и довести до кипения.
  4. Варить около 10 минут, периодически перемешивать и снимать пену.
  5. За пару минут до того как выключать огонь добавить лимонный сок, агар-агар, ванильный экстракт и хорошо перемешать.
  6. Остудить и пюрировать с помощью погружного блендера (можно обычным).
  7. Перелить джем в заранее простерилизованные банки и закатать крышками.

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