Гороскоп на 20 июля 2021 поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит посвятить все время работе, а кто должен решиться на откровенный разговор? Читайте гороскоп на 20 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Если вы хотите достичь успехов, не стоит рассказывать о своих планах посторонним. Даже с близкими эту тему обсуждать не нужно. Иначе велика вероятность того, что все пойдет наперекосяк.

Телец

Вы всегда пытаетесь всем помочь. Однако вам стоит помнить, что делать это нужно не в ущерб себе. Позаботьтесь, в первую очередь, о своем собственном благосостоянии.

Близнецы

Чтобы достичь желаемого результата, нужно верить в свои силы. Вы все сможете. А если сомневаетесь, попросите помощи у близкого человека. Особенно вам нужна моральная поддержка.

Рак

Вы многого достигли в последнее время. Пришло время делегировать половину своих обязанностей подчиненным. Свободное время лучше посвятите семье.

Лев

Вместо того, чтобы смотреть на успехи других, постарайтесь сосредоточиться на своих задачах. Только так вы сможете достичь желаемого результата.

Дева

Для того, чтобы сохранить гармоничные отношения со своими домочадцами, не стоит утаивать от них важную информацию. Помните: все тайное рано или поздно становится явным. И вот тогда скандала точно не избежать.

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Весы

Сегодня вам стоит держать свой язык за зубами. В вашем окружении есть люди, которые сливают все ваши тайны врагам. Найдите негодяя!

Скорпион

Сегодня звезды советуют отказаться от различного рода интриг и сосредоточить свое внимание на выполнении должностных обязанностей. Иначе вас пожурит начальство и лишит премии.

Стрелец

Если вы хотите, чтобы близкие вам доверяли, не обсуждайте их за спиной. Такую подлость не прощают. К тому же лишние конфликты на фоне безденежья вам сейчас ни к чему.

Козерог

Звезды советуют весь день посвятить решению бытовых вопросов. Их накопилось немало. Если вас вечером пригласят на прогулку, лучше откажитесь. Здоровый сон нужнее.

Водолей

Вы трудились в поте лица достаточно долго. Пришло время побаловать себя небольшими подарками. Так что смело бегите в магазин и прикупите себе пару обновок. Вы заслужили.

Рыбы

Если у вас с любимым человеком есть некоторые недомолвки, то сегодня ― идеальный день для откровенного разговора. Выясните все, что вас волнует. Только так вы сможете выйти на новый уровень.

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