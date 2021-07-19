Перед родителями возникает серьезный вопрос: чем занять своего ребенка дома на летних каникулах? Топ-10 идей чем занять ребенка на каникулах в городе — читайте в материале.

Летние тематические лагеря

Практически в каждом крупном городе нашей страны есть много кружков: по фотографии, искусству, музыке… И каждый из них на летний период организовывает детские лагеря дневного пребывания. Там дети изучают что-то новое, общаются, ходят в небольшие походы. Это отличный вариант летнего детского досуга.

Мастер-классы

Очень часто в больших городах по выходным проходят различные фестивали. Вот тут-то и можно совместить приятное с полезным, ведь на таких мероприятиях обычно проводят разнообразные мастер-классы: по лепке, изготовлению пирожных и прочее. Уверены, вашему малышу точно понравится учиться чему-то новому.

Бассейн под открытым небом

Если по каким-то причинам вы не сможете поехать на море или даже на речку этим летом, не беда! Бассейн — прекрасная альтернатива! Причем для этого не обязательно ехать далеко. Например, в Киеве в торговых центрах, на ВДНХ или Гидропарке есть прекрасные бассейны под открытым небом. Дети уж точно скучать не будут!

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Курсы иностранного языка

Лето —это не только время для отдыха. В эти три месяца можно усовершенствовать иностранный язык. Например, можно пойти на курсы или записаться в специализированную студию или школу. На таких курсах скучной теории и вызовов к доске не бывает — изучение иностранных языков проходит в игровой форме.

Спортивные секции

Часто бывает, что ребенок хотел бы заняться каким-то видом спорта, но из-за огромного количества уроков и дополнительных занятий на спорт просто не хватает времени. Так вот лето ‒ это отличное время для посещения спортивных секций. Если ваш ребенок давно хотел научиться кататься на роликах или скейте — запишите его. Так ребенок будет занят и на безделье времени уже не останется.

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Экскурсии выходного дня

Вы обожаете путешествовать, но на уик-энд в Европу выехать не получается. Не отчаивайтесь! В нашей стране тоже можно многое увидеть! Сегодня туристические фирмы предлагают достаточно широкий выбор туров выходного дня по вполне приемлемым ценам. А если и на это времени нет, то тогда исследовать незнакомое место в родном городе. Уверены, такое найдется!

Летняя подработка

Да-да! Почему нет? Лето — отличная возможность заработать денег и купить себе ту вещь, о которой давно мечтал. В большом городе, да и маленьком тоже, есть огромное количество мест, где может поработать ребенок от 14 лет. Можно устроиться в МакДональдс, в курьерскую доставку, стать промоутером… Даже кота соседей кормить можно или собак выгуливать. Главное — желание!

Развлекательный квест

На протяжении целого года вы с ребенком ходили по одной и той же дороге? Как насчет разнообразить досуг и придумать новый маршрут, скажем, в школу или в магазин? Найдите время и придумайте вместе с ребенком свой собственный квест. Чтобы сделать задания действительно интересными, стоит все же побольше узнать про знакомые места: кто из знаменитостей там жил, что было раньше на месте старой булочной и когда установили вон тот фонтан в парке. А после первого квеста предложите ребенку самому попробовать составить подобный маршрут.

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Волонтерство

Волонтерство — это отличная идея для занимательного досуга детей. Волонтеры нужны всегда и везде: в благотворительном магазине, приюте для животных, зоопарке. Так ребенок не только будет занят интересным делом, но и сделает много полезного и станет намного добрее и терпимее.

Семейный пикник

Конечно, пикники каждый день устраивать не получится. Но зато в выходные дни — легко. Для этого нужно обязательно взять с собой плед, немного еды и вперед. А чтобы не заскучать в парке или лесу — прихватите велосипеды или набор для игры в пинг-понг.

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