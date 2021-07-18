Как продуктивно провести неделю? На что стоит обратить внимание всем знакам зодиака? Читайте гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года в нашем материале.

Гороскоп на неделю — Овен

На этой неделе Луна будет положительно настроена к вашему знаку. Ваше сердце бьется немного быстрее, а все потому, что вас наполняет положительная энергия. Куда бы вы ни шли, вы всегда встретите любовь. Внезапно возникнет захватывающий непринужденный флирт… Это касается и тех, кто давно в паре, а также тех, кто до сих пор не встретил свою любовь. Семейные Овны внесут в личную жизнь новые эмоции и краски.

Гороскоп на неделю — Телец

Правящая планета помогает вашему знаку зодиака в сфере карьеры. Это дает импульс. Это поможет вам добиться успеха в работе к середине недели. А планета Марс облегчит вам принятие решения. То, что тянется уже давно, наконец-то, должно произойти.

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Гороскоп на неделю — Близнецы

Положительная энергия партнера раскроет ваши таланты. В то же время вы приобретаете симпатию со стороны руководства, а все благодаря своей сильной харизме. Потому что Плутон волшебным образом усиливает вашу ауру. От желания новых покупок будет отказаться сложно.

Гороскоп на неделю — Рак

Любовь — это не только то, что человек видит, слышит или может понять. Это совсем другой мир. Теперь вы имеете более легкий доступ к познанию себя, своих чувств. Не бойтесь быть открытым. Вас точно никто не намерен обманывать. Говорите о том, что хотели бы изменить, и вас обязательно услышат.

Гороскоп на неделю — Лев

Со вторника вы будете очень сильным и сможете излучать спонтанную решимость. Это притягивает других людей, как магнит. Они чувствуют себя в безопасности рядом с вами. Поступая так, вы зарабатываете невероятный авторитет. Но не берите на себя слишком много. К пятнице появится риск оплошать.

Гороскоп на неделю — Дева

Кто-то намеренно хочет подорвать вашу уверенность. Родные помогут вам выскользнуть из панциря и показать миру, кто вы на самом деле. Поговорите в начале недели с близкими, они точно помогут вам найти решение всех проблем. А вот в личной жизни вас ждут резкие перемены. К лучшему ли они? Все зависит от вас.

Гороскоп на неделю — Весы

Вы наслаждаетесь тишиной и покоем. У вас особенно интересная харизма, которую хорошо воспринимают другие. Если вы все еще одиноки, то можете быть очарованы неожиданной встречей. А если вы давно в семейных отношениях, то знайте, что именно меланхолия позволяет чувствовать партнера на все 100%.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Вы сияете жизнерадостностью и оптимизмом. На этой неделе за пеленой радости и беззаботной жизни вы можете упустить важную деталь. Не игнорируйте просьбы. Это могут быть чистой воды проверки, чего вы стоите. Также не бойтесь говорить, что думаете. Отстаивайте свою позицию.

Гороскоп на неделю — Стрелец

На этой неделе вы все чаще будете встречать людей, которые вам соответствуют, которые вас дополняют. Важно только, чтобы вы подходили к другим открыто и без предубеждений. Хватит оценочно судить. В субботу следите за своими ценными вещами.

Гороскоп на неделю — Козерог

Чем бы вы ни занимались, вы делаете это с огромным энтузиазмом. И это обязательно вознаграждается. Важно, чтобы вы время от времени принимали помощь, если это необходимо. Ваши силы на исходе. Если не хотите к концу недели слечь с переутомлением, то делегируйте обязанности.

Гороскоп на неделю — Водолей

Вы расцветаете, сметаете людей своей энергией и решительностью. Только кто-то хочет вас рассердить! Просто проявите хладнокровие. Не позволяйте другим играть на ваших эмоциях. Это рискованно, ведь в четверг вы сможете либо потерять свою репутацию, либо доказать, что вы мудрый и сильный человек.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Луна настоятельно предупреждает вас не гнаться за иллюзиями. Лучше всего, чтобы вы всю неделю совладали собой и объективно оценивали ситуацию. Любые предложения, которые окажутся выгодными, стоит отклонить. Выждите паузу. Вам точно не стоит заключать сделки и начинать новые проекты до воскресенья.

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