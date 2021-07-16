Лунный календарь на июль подскажет, когда лучше начать день с активных действий, а когда ― посвятить его отдыху и расслаблению. Главное ― узнать о благоприятных днях и следовать рекомендациям. Читайте в нашем материале информацию о фазах луны в июле 2021 года, и тогда вам повсеместно будет сопутствовать удача.

Даты новолуния и полнолуния в июле 2021:

Дата новолуния в июле 2021 — 10 июля в 13:54.

Дата полнолуния в июле 2021 — 24 июля в 21:40

Фазы луны по числам в июле 2021:

1―2 июля — убывающая луна.

3 — последняя четверть.

4―9 июля ― старая луна.

10 июля в 13:54 — новолуние.

11—17 июля — растущая Луна.

18 июля — первая четверть.

19―23 июля ― растущая луна

24 июля в 21:40 — полнолуние.

26—31 июля — убывающая Луна.

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