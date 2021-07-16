Марина Боржемская рассказала о пользе растительного молока

Нас окружает огромное количество трендовых продуктов. Какие из них дань моде, а какие действительно полезны для нашего организма — всегда нужно изучать и разделять. Последнее время очень популярно растительное молоко: гречневое, овсяное, миндальное, кокосовое, соевое. Но полезно ли оно? Или это тоже — временный тренд? В этом нам поможет разобраться тренер проекта «Зваженi та щасливі» Марина Боржемская. Детальнее читайте в материале.

Польза растительного молока

За счет высокого содержания витаминов групп В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия некоторые виды «немолочного молока» полезны для кожи и ногтей.

Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости.

Конечно, во всех этих напитках содержится растительный белок, который может заменить животный (но только частично). Белок в соевом молоке самый безопасный. Он хорошо усваивается и содержит множество аминокислот.

В гречневом молоке нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента.

Различные виды напитков из орехов обладают фактически всеми свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах.

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Однако как и во всех видах продуктов, в растительном молоке есть свои минусы. А именно:

Такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, так как в них нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом.

Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Например, кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5 или 3,6%.

Орехи – один из сильнейших аллергенов. Так что потребление напитков из орехов может вызвать пищевую непереносимость.

Но самое главное, решив попробовать что-то новое, всегда стоит внимательно изучить состав, поскольку подобные продукты часто называют «молоком», а в итоге это оказывается просто сладкий «молочный напиток». В его составе могут встречаться пищевые добавки: консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы. Но, главное, производители часто добавляют сахар.

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