Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Марина Боржемская рассказала о пользе растительного молока

16.07.2021

Нас окружает огромное количество трендовых продуктов. Какие из них дань моде, а какие действительно полезны для нашего организма — всегда нужно изучать и разделять. Последнее время очень популярно растительное молоко: гречневое, овсяное, миндальное, кокосовое, соевое. Но полезно ли оно? Или это тоже — временный тренд? В этом нам поможет разобраться тренер проекта «Зваженi та щасливі» Марина Боржемская. Детальнее читайте в материале. 

мейковер

Польза растительного молока

  • За счет высокого содержания витаминов групп В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия некоторые виды «немолочного молока» полезны для кожи и ногтей.
  • Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости.
  • Конечно, во всех этих напитках содержится растительный белок, который может заменить животный (но только частично). Белок в соевом молоке самый безопасный. Он хорошо усваивается и содержит множество аминокислот.
  • В гречневом молоке нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента.
  • Различные виды напитков из орехов обладают фактически всеми свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах.

Больше по теме: Марина Боржемская развеяла самые популярные мифы о жирах

Однако как и во всех видах продуктов, в растительном молоке есть свои минусы. А именно:

  • Такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, так как в них нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом.
  • Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Например, кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5 или 3,6%.
  • Орехи – один из сильнейших аллергенов. Так что потребление напитков из орехов может вызвать пищевую непереносимость.

Но самое главное, решив попробовать что-то новое, всегда стоит внимательно изучить состав, поскольку подобные продукты часто называют «молоком», а в итоге это оказывается просто сладкий «молочный напиток». В его составе могут встречаться пищевые добавки: консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы. Но, главное, производители часто добавляют сахар.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить