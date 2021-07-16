На приготовление вкусного и питательного смузи из фруктов, ягод или овощей требуется не больше пары минут, а польза от такого лакомства — налицо! Достаточно просто смешать ингредиенты по вашему вкусу в чаше блендера и взбить. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик знает самые интересные рецепты смузи из клубники, малины, сельдерея, апельсина, банана. Берите на заметку!

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Как приготовить смузи в домашних условиях?

Очень просто. Предварительно подготовьте фрукты, ягоды или овощи для вашего смузи — вымойте, очистите от косточек и кожуры и при необходимости крупно нарежьте. Сложите все в блендер и взбейте. Аппетитный коктейль, содержащий максимум пользы и витаминов, готов!

Банановый смузи с арахисовой пастой и овсянкой

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2 банана + 2 ст. л. арахисовой пасты + 3 ст. л. овсяных хлопьев + ¾ ст. молока + ¾ ст. ряженки.

Черешнево-шоколадный смузи «Темный лес»

1 ст. черешни + ½ спелого банана + 1 ст. л. какао-порошка + ½ ч. л. ванилина + ½ ст. молока + шоколадная стружка для украшения.

Оранжевый смузи

1 морковь + 1 палочка стеблевого сельдерея + 1 апельсин + 1 ч. л. тертого корня имбиря + 1 ст. л. меда + ½ ст. льда.

Смузи «Яблочный пирог»

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2 яблока + ½ ст. йогурта без добавок + ¼ ч. л. ванилина + 1 ч. л. коричневого сахара + 1 ч. л. мускатного ореха + 1 ч. л. корицы + ½ стакана кубиков льда.

Зеленый детокс-смузи

½ авокадо + 2 огурца + 1 горсть листьев шпината + 2 ст л. льняного масла + ½ ст. фильтрованной воды + ¼ ст. миндального молока + 1 ст. л. сока лайма + несколько веточек мяты + щепотка морской соли.

Смузи из летних ягод

½ ст. клубники + ½ ст. малины + ½ ст. ежевики + ½ ст. голубики + ¼ ст. клюквы + 100 мл нежирных сливок.

Пряный свекольный смузи

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1 свекла + ½ ст. яблочного сока + ½ ч. л. молотого имбиря + ½ ч. л. кардамона + ½ ст. льда + мята для украшения.

Смузи «Пина колада»

1 ст. свежего или консервированного ананаса + 1 ст. молока + 1 банан + 2 ч. л. меда + 1 ст. л. кокосовой стружки + ½ ст. льда.

Мятный смузи из арбуза

300 г арбуза + 1 киви + ½ ст. йогурта + 2 ст. л. сока лимона + 2 ст. л. сока лайма + 5 веточек мяты + ½ ст. льда.

Приятного аппетита!

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