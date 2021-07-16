Как правильно и рационально провести субботу? Чем занять себя, чтобы впустую не тратить положительную энергию? Читайте астрологический прогноз в гороскопе на 17 июля 2021 года.

Овен

Сегодня у вас напряженный день. Ничего не произойдет так, как вы планировали. Поэтому пришло время разработать план «Б».

Телец

Чувствуете поток счастья? Эти импульсы идут от луны. Позвольте себе сегодня просто насладиться происходящим.

Близнецы

Луна имеет особенное влияние на ваше самочувствие. Это вас ослабляет, вам не хочется напрягаться. Сегодня можно лениться. Отдыхайте со спокойной душой.

Рак

Вы можете полностью доверять своей интуиции. Позвольте ей вести вас. Но не слушайте тех, кто будет уверенно убеждать в обратном.

Лев

Вы чувствуете, когда у друга что-то не так. Но вы абсолютно забыли о себе. Остановитесь и загляните в свое нутро. Так много терзаний и переживаний. Разберитесь для начала со своими проблемами.

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Дева

Просто скажите «нет», если кто-то пытается вас во что-то втянуть. Кстати, это относится и к визитам нежелательных гостей.

Весы

Теперь отношения с клиентами и деловыми партнерами стали приятными. Заметили, как все изменилось после совета родного человека? А все потому, что близкие желают вам только добра.

Скорпион

Вы можете переключить передачу на «паркинг» и посвятить себя всему, что не требует особых усилий. Остановитесь и займитесь своими делами. Не нужно никуда торопиться.

Стрелец

Луна позволяет вам заглядывать в душу. Сегодня никто не сможет вас обмануть. Поэтому смело задавайте любые вопросы, которые вас давно интересуют.

Козерог

Некоторые из ваших проектов сегодня потерпят неудачу. Запланированное откладывается. Держите себя в руках. Через несколько дней все будет готово!

Водолей

Вы по-прежнему в хорошем настроении. И за такую лучезарную энергию, судьба открывает вам новые двери. Вас ждут приятные события.

Рыбы

Вам следует тщательно переосмыслить свои решения. Все кажется банально простым. Однако вы явно ошибаетесь.

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