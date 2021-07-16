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Финансовый гороскоп на июль 2021 года от Хаяла Алекперова

16.07.2021

Насколько июль будет выгодным в финансовом плане — знают звезды. Какому знаку зодиака следует экономить, а кто может смело совершать крупные покупки? Читайте финансовый гороскоп на июль от Хаяла Алекперова.

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Овен

Середина лета сулит Овнам нежданную прибыль. Самое время воплотить в жизнь свои маленькие мечты в виде желанных покупок. 

Телец

Звезды советуют Тельцам держаться подальше от авантюрных начинаний. Особенно, если это связано с инвестициями. Есть большая вероятность понести потери. 

Близнецы

Начало месяца для Близнецов — удачное время, чтобы взяться за новые начинания. Они будут не только удачными, но и выгодными в финансовом плане. 

Рак

Звёзды сулят Ракам возвращение старых долгов. Скорее всего, вам вернут сумму, о которой вы даже успели забыть. В конце июля стоит воздержаться от весомых затрат — они могут быть неоправданными. 

Лев

В этот период звезды настоятельно советуют Львам отказаться от спонтанных трат, долгов или кредитов. Финансовая ситуация будет нестабильной, и есть большая вероятность непредвиденных и весьма весомых расходов. 

Дева

Не стоит торопиться с выводами о происходящих событиях. То, что на первый взгляд кажется вам неудачным стечением обстоятельств, в дальнейшем может принести неплохую прибыль. 

Весы

Июль — благоприятное время для серьезных покупок. Во первых, финансовая ситуация будет стабильной, а значит, вы сможете правильно спланировать свой бюджет. А во вторых, ваши инвестиции будут выгодными. 

Скорпион

В этот период у Скорпионов есть все шансы улучшить свое финансовое положение. Звёзды то и дело будут подталкивать вам возможность получить доход. Главное — не упустить ее! 

Стрелец

Расположение небесных тел может подталкивать Стрельцов к необдуманным поступкам, которые повлекут за собой неоправданные расходы. Совет звезд — чаще прислушиваться к окружающим вас людям. 

Козерог

В этом месяце Козероги смогут получить дивиденды за свои былые старания. Вероятнее всего, вы получите прибыль, на которую вовсе не рассчитывали. 

Водолей

Середина лета — благоприятное время, чтобы достичь новых финансовых высот. У вас есть все шансы улучшить свое благосостояние. Главное ― не откладывать на завтра те начинания, за которые можете взяться уже сегодня. 

Рыбы 

Звёзды советуют держаться подальше от людей, которые пытаются вселить в вас неуверенность в собственных силах. Скорее всего, ими руководит зависть, а не желание помочь. Слушая их советы, вы можете упустить массу удачных финансовых возможностей. 

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