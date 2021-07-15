Брюки уже давно перестали быть атрибутом только мужского гардероба. Из года в год дизайнеры предлагают огромное количество моделей, которые выгодно подчеркивают все женские прелести и достоинства. При этом представительницы прекрасной половины человечества остаются такими же женственными и сексуальными. Но какие брюки в тренде летом 2021? И, главное, с чем их сочетать? Ответы найдете в нашем материале.

В летнем сезоне 2021 дизайнеры уделили достаточно много внимания женским брюкам. Сегодня сложно выделить несколько актуальных моделей и их сочетаний, ведь в тренде самые разнообразные тенденции. Так что каждая из нас легко сможет подобрать для себя именно то, что ей по душе и к лицу.

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Какие брюки в тренде летом 2021

Итак, на какие модели стоит обратить внимание, составляя свой гардероб? Атласные, бархатные, кружевные и сверкающие брюки смогут подчеркнуть нежность и невинность их обладательницы. Однако не стоит забывать о кожаных брюках. Они также являются must have для любой модницы. Вот только если раньше все бутики пестрили моделями черного цвета, то в сезоне лето 2021 на пике популярности нежные, пудровые или разбеленные оттенки, а также коричневые и красные.

Все более актуальными становятся брюки с высокой талией, которые могут дополняться пояском или завязками. В некоторых моделях брюк завышенная посадка может быть присборенной, двубортной или с запахом.

Классический строгий крой брюк также, похоже, никогда не выйдет из моды. Да и как без него, ведь это не только удобно, но и практично. К тому же чертовски сексуально. В таких случаях стоит отдать предпочтение классическим удлиненным моделям широкого кроя, а также укороченным брюкам. Они, к слову, прекрасно сочетаются с туфлями-лодочками.

Одним из самых ярких и смелых трендов лета 2021 будут слегка прозрачные модели брюк. В основном это широкие свободные модели из тюля, шифона, кружева и брюки, вязаные крючком. Такие модели прекрасно подойдут для вечерних образов.

Широкие в бедрах и зауженные к низу брюки также остаются одними из самых популярных в сезоне лето 2021.

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С чем сочетать брюки летом 2021

Выбрать правильную модель брюк ― еще не значит стать самой стильной штучкой. Главное ― уметь правильно сочетать их с верхом. Но что же подобрать? В сезоне лето 2021 очень много вариантов стильных комплектов. Так, в качестве верха может выступать самая различная одежда. Короткие вязаные свитерочки подойдут к любым моделям брюк. Очень эффектно выглядят кроп-топы или подвязанные футболки. Особенно хорошо такое сочетание выглядит с моделями с высокой посадкой. А классическое сочетание брюки плюс рубашка также никого не оставит равнодушным. Если же вам хочется подобрать более женственный образ, дополните его нежной блузой с акцентом на рукава.

Лето 2021 ― прекрасное время для монохромных комплектов. Поэтому смело надевайте, например, блузу в тон брюк. А о комплектах типа тотал-лук из кожи или денима и рассуждать нечего. Это прекрасно! Всегда!

Что касается цвета брюк, то в летнем сезоне 2021 фаворитами оказались фиолетовый, зеленый, голубой, рыжий, цвет фуксии, красный, розовый, серебро, беж, серый и коричневый. А вот среди разнообразия принтов предпочтение все же стоит отдать полоске, клетке, змеиному, анималистическому и цветочному узорам.

Ну и, пожалуй, самое главное: неважно, какую модель вы выберете. Главное ― чувствовать себя комфортно и уверенно. И не пытайтесь слепо копировать подиумные или глянцевые образы. Иногда они просто не пригодны для повседневной жизни.

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