Лунный календарь садовода-огородника на июль 2021 года поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними. Когда можно сеять семена, а в какие дни лучше отложить все работы и просто отдохнуть? Какого числа лучше пересаживать растения, а когда стоит заняться обрезкой деревьев? Читайте в нашем материале лунный календарь садовода-огородника на июль 2021 года.

Лунный посевной календарь на июль 2021

1 июля. В тот день корни становятся чувствительными и хрупкими, а стебли и ветви растений слабо реагируют на повреждения. День благоприятен для посадки корнеплодов, пикировки, прореживания, борьбы с сорняками и вредителями, корневых подкормок, выкапывания луковиц, клубней на хранение.

2 июля. Благоприятный день для посадки и посева корнеплодов и луковиц. Также можно сеять и садить наземные растения, деревья и кустарники. При работе на земле нужно не повредить корни растений. Можно вносить удобрения, опрыскивать, заниматься поверхностным рыхлением.

3 июля. В этот день допускается посев и посадка только корнеплодов и луковичных. Можно проводить уборку в саду (обрезать ветки, побеги, удалять старые и больные растения), убирать сорняки и ботву, подкармливать, опрыскивать саженцы от болезней и вредителей, собирать урожай корнеплодов для консервирования.

4 июля. В этот день можно заниматься посадками корневищных, клубневых и луковичных растений. Можно посадить морковь, свеклу, репу, корневой сельдерей, редис, редьку, дайкон, хрен, лук на репку, чеснок.

5 июля. В этот день можно сеять и садить на хранение, но не на семена любые растения, которые растут медленно (деревья, кустарники, многолетники). Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать.

6 июля. В этот день посев и посадка допустимы только для корнеплодов и луковичных. Можно обрезать ветки, побеги, удалять старые и больные растения, сорняки и ботву, подкармливать растения, опрыскивать саженцы от болезней и вредителей, собирать урожай корнеплодов для консервирования.

7 июля. День благоприятен для работы в саду и огороде. Энергетика этого лунного дня позволит определить, какие растения в огороде чувствуют себя плохо, например, из-за неправильно выбранного места для посадки.

8 июля. Это спокойный и гармоничный день. Недопустимы любые действия, связанные с разрушением. Можно заняться посевом и посадкой вьющихся растений, а также тех, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох.

9 июля. Этот день считается самым тяжелым днем лунного цикла. Можно заняться посевом и посадкой, пересадкой большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена.

10 июля. В этот день рекомендуется не торопиться и не проявлять чрезмерную активность. Можно заняться удалением вредителей, сорняков, больных и засохших растений, ветвей и побегов.

11 июля. Благоприятный день для посева семян культур, чьи съедобные части расположены над поверхностью земли. Можно рыхлить и перекапывать почву, вносить удобрения, полоть, обрезать и прививать побеги, убирать урожай фруктов.

12 июля. В этот день рекомендуется посадка деревьев и декоративных кустарников, с которых не предполагается снимать богатый урожай.

13 июля. В этот день рекомендуются посев и посадка не на обильный урожай однолетних цветов, невысоких декоративных деревьев и кустарников, которые не предназначены для плодоношения, вьющихся и ползучих растений, земляники.

14 июля. В этот день можно сеять и сажать однолетники, небольшие декоративные кусты и деревья, которые не предназначены для плодоношения.

15 июля. Садовые культуры не перестают свой энергичный рост, а жизненные соки все так же тянутся от корней к стеблю, питая и наводняя нужными веществами листья и плоды растений.

16 июля. Этот день считается благоприятным для садоводства. Рекомендуется посадка, пересадка, внесение удобрений и прививок. Можно посадить такие овощные культуры, как арахис, баклажаны, бобовые, дайкон, кабачки, картофель.

17 июля. День считается благоприятным для садоводства. Рекомендуется посадка всех клубневых цветов, кустарников и роз.

18 июля. Этот день характеризуется неустойчивой энергетикой, вследствие этого 8 лунный день считается неблагоприятным для работ в огороде и саду. В этот день можно заняться уборкой ботвы и листьев, а также поливом растений.

19 июля. Этот день характеризуется энергичным ростом растений и он очень благоприятен для всех садово-огородных работ. Рекомендуется обработка, рыхление почвы, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды. Возможна подкормка и прививка растений.

20 июля. Хороший день для работ в саду, подходит для посадки плодовых деревьев. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать хорошим урожаем на протяжении многих лет.

21 июля. Можно продолжать сажать цветущие и декоративные растения, саженцы фруктовых и ягодных культур, а также лекарственные быстрорастущие травы. Также рекомендованы посадка, пересадка, укоренение, черенкование, прореживание. Можно посадить растения, у которых пригодной в пищу является надземная часть: тыкву, огурцы, кабачки, томаты, дыню, баклажаны, кукурузу, подсолнечник.

22 июля. В этот день следует подобрать спокойную и неторопливую работу. Не следует начинать новых дел и осуществлять активных действий. День является благоприятным для работы в саду.

23 июля. День благоприятен для садово-огородных работ. Рекомендуется уборка урожая культур, у которых пригодной в пищу является верхняя надземная часть: бобовые, огурцы, томаты, перец, кабачки, баклажаны, кукуруза, подсолнечник, цветы и лекарственные растения.

24 июля. Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде. Рекомендуется работа с землей, пересадка, посадка культур. Можно заняться уборкой зерновых, плодов на длительное хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля.

25 июля. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду. Можно заняться рыхлением почвы, окучиванием и подкормкой.

26 июля. Хороший день для посева, посадки и пересадки любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых. Можно делать подкормки, особенно минеральные некорневые, органическими удобрениями ― в небольших дозах.

27 июля. Этот день считается активным и благоприятным для садовых огородных работ. Можно заняться посевом, посадкой и пересадкой любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых.

28 июля. Достаточно пассивный день, активность допускается, но не рекомендуется. Можно заняться посевом и посадкой растений, у которых съедобна подземная часть: картофель, морковь, брюква, лук, свекла, арахис, репа.

29 июля. День считается благоприятным для работы в огороде и саду. Рекомендуется обрезка растений с целью замедления роста молодых побегов, а также прививка, прополка и прореживание.

30 июля. Этот день желательно посвятить работе с наземной частью растений. Можно заняться уборкой урожая культур, у которых съедобной является подземная часть, а также уборкой урожая для длительного хранения.

31 июля. День активных действий в огороде и саду. В этот день есть все шансы избавиться от всего, что приносит вред. Рекомендуется уборка корнеплодов, насыщенных полезными элементами, а также уборка лекарственных растений.

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