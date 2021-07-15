Многим кажется, если они хотят скинуть несколько килограммов или хорошенько похудеть, то нужно обязательно избавляться от жира в рационе. Но правильно ли это? И к каким последствиям может привести? Тренер проекта «Зваженi та щасливі» Марина Боржемская развеяла самые популярные мифы о жирах и об их влиянии на организм человека. Детальнее читайте в материале.

Миф №1: Употребление жирных продуктов приводит к набору веса

Это неправда. Безусловно, если регулярно есть продукты с высоким содержанием жиров в большом количестве, то вы обязательно наберете несколько килограммов, но отсутствие меры в любом случае приведет к лишнему весу. Заменив простые углеводы на правильные жиры, можно потерять вес, даже если калорийность рациона останется прежней. Жиры есть нужно.

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Миф №2: Жиры не приносят пользу

Жиры являются важнейшим компонентом рациона: они помогают работе мозга, регулируют процессы в организме, выработку гормонов и температуру тела. Их недостаток сказывается на внешности. Если у вас тусклые волосы, сухая кожа и ломкие ногти, то, вполне возможно, что организм получает недостаточно жиров.

Миф №3: Жиры вредны

Как и углеводы, жиры делятся на полезные и вредные. Насыщенные или твердые жиры чаще всего встречаются в переработанной пище и в продуктах животного происхождения. Их количество желательно ограничить. А вот продукты с ненасыщенными жирами в составе (орехи, растительные масла, рыбу, авокадо) лучше добавить в ежедневный рацион. Такие продукты принесут организму пользу.

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Миф №4: Все жиры одинаковые

Это не совсем так. Обычно жиры объединяют в одну группу, но существуют разные их типы, которые сильно отличаются друг от друга. Так, например, насыщенные жиры (содержатся в продуктах животного происхождения, пальмовом масле) откладываются в подкожный жир на проблемных зонах. Однако на сегодняшний день самыми опасными являются трансжиры (маргарин, фастфуд, сладости и некоторые переработанные продукты) — именно они ведут к проблемам с сердцем и сосудами, к ожирению и сбоям в работе эндокринной системы. А вот поли- и мононенасыщенные жиры благоприятно влияют на сердце и быстро усваиваются организмом.

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