Куда пойти в Киеве? Подскажет афиша событий на июль 2021 года! Для вас редакция сайта STB.UA собрала топ-10 концертов и фестивалей июля. Каждое событие уникальное — такое невозможно пропустить! Читайте и выбирайте ивент для себя.

«STAND UP PRO»

Лучшие украинские комики дадут самый масштабный стендап-концерт этого лета. 20 июля впервые четыре лучших комика страны: Макс Вышинский, Лера Мандзюк, Бекир Мамедиев и Максим Коновал, — выступят на одной сцене! На знаменитой террасе «Все Свои. D12» состоится уникальное событие ― «Стендап под открытым небом. Большой летний концерт».

«Стендап под открытым небом» — это 600 зрителей, невероятный киевский пейзаж и прекрасная возможность провести красивый вечер в компании друзей, комиков и бокала вина.

«Мы очень долго ждали, чтобы закончился карантин, и наконец-то выступим для большой аудитории! Уверен, что зритель тоже соскучился. Я всегда был за то, чтобы стендап становился масштабной историей для Украины, и это воплощается в жизнь! Будет очень смешно, стильно и атмосферно. Лично я жду этот день больше, чем свой День рождения!» — рассказал хедлайнер Макс Вышинский.

Где: ул. Десятинная, 12

Когда: 20 июля

Цена: 350—600 грн

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Концерт Монатика

MONATIK: «Made With Love And Rhythm» (дополнительный концерт) в Киеве! 31 июля на смотровой площадке КВЦ «Парковый» состоится дополнительный концерт признанного поп-короля украинской сцены MONATIK.

Главный хитмейкер отечественной сцены, креативный автор и прекрасный танцор будет зажигать в этот вечер вместе с вами.

Внимание: билетов на концерт MONATIK 30 июля уже почти не осталось. И это ― более чем за месяц до события. Поэтому исполнитель вместе с организаторами VIRUS Music решили порадовать новостью о еще одном концерте.

Однако это тоже не единственный сюрприз: шоу будет в другом, танцевальном формате! Жарко будет всем. Обязательно воспользуйтесь возможностью ощутить это на себе.

Где: Парковая дорога, 16а

Когда: 31 июля

Цена: от 350 грн

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Музыка из фильмов о любви

Музыка из фильмов о любви в Киеве! Событие будет проходить 3 июля в 19:00 на площадке Ботанического сада им. Гришко. Специально для этого вечера организаторы приготовили особую программу. Музыка из фильмов: «Ла Ла Лэнд», «Звезда родилась», «Полночь в Париже», «Амели», «Сладкий ноябрь», «Запах женщины», «500 дней лета», «Великий Гэтсби», «Дневник памяти», «Призрак», «Красотка», «Телохранитель», «Влюбись в меня, если осмелишься» и других.

Подарите себе и близким волшебный вечер среди цветов и музыки.

Концерт будет проходить с соблюдением всех правил, 1,5 метра между зрителями.

Где: Тимирязевская, 1

Когда: 3 июля

Цена: от 350 грн

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Французский джаз на крыше ЦУМ

Событие будет проходить 1 июля в 19:30 на крыше ЦУМа, Киев. Вас ждет увлекательный и волшебный вечер! В исполнении трио APASIONADO (выпускники Университета искусств г. Грац, Австрия) прозвучит джаз композиторов, живших в Париже и Буэнос-Айресе, а также танго, босса-нова и легендарный джаз.

Где: ул. Крещатик, 38

Когда: 1 июля

Цена: от 250 грн

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Концерт группы TVORCHI

Встречайте электронный тандем, который стал самым громким открытием молодой украинской сцены, на любимой террасе в центре Киева!

Музыка группы TVORCHI — это манифест самоидентификации, который существует на рубеже гипнотической простоты и взрывного творчества, грува модного саунда и вечных ценностей.

В прошлом году TVORCHI приняли участие в Национальном отборе на Евровидение-2020 с песней «Bonfire» и получили максимальную оценку от жюри и зрителей в полуфинале. Впоследствии эта песня стала самым популярным украинским синглом на музыкальной платформе «Deezer» и 12 месяцев возглавляла топ-чарты платформы. На счету группы три студийных альбома, куча наград и любовь публики.

Где: ул. Десятинная, 12

Когда: 3 июля

Цена: от 550 грн

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Концерт Тины Кароль

16 июля на сцене смотровой площадки КВЦ «Парковый» ― несравненная Тина Кароль с ярким сольным концертом «Красиво»! Новые образы непревзойденной певицы и еще более мощные эмоции ― только в этот вечер! Это невозможно пропустить.

В сопровождении живого бэнда Тина Кароль представит свой новый альбом «Красиво» и выполнит все ваши любимые композиции прошлых лет.

Новая пластинка сразу же стала рекордсменом, попав в топ-чарты стриминговых ресурсов. «Красиво» ― это обращение к эпохе диско. В песнях альбома яркие поп-мотивы гармонично сочетаются с эстетикой периода конца 80-х годов.

Каждая песня ― взрыв чувств. Громкий «Скандал» имеет провокационное настроение. «Красиво» вызывает приятную ностальгию. В каждой композиции ― целая история.

Шоу Тины Кароль покорит смелыми постановками, уникальными световыми решениями, применением новейших технологий и, конечно, волшебным вокалом певицы.

Где: ул. Парковая дорога, 16а

Когда: 16 июля

Цена: от 590 грн

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Концерт Alessandro Safína

24 июля оперная звезда Италии, обладатель одного из самых оригинальных оперных голосов в Мире, автор саундтрека сериала «Клон» выступит на «Bakkara River Party»!

Известный во всем мире Алессандро Сафина приобрел международный успех со времен первой же пластинки «Insieme a te» (1999), которая получила «золотой статус» в Бразилии и Тайване и «платиновый» ― в Нидерландах.

В Киеве концерт Сафина состоится в рамках «Bakkara River Party» ― уникального формата концертов на воде с невероятным видом, который добавляет событиям особого шарма.

Где: Венецианский остров, 1

Когда: 24 июля

Цена: от 1200 грн

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