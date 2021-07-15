Драгоценные и полудрагоценные камни пользовались популярностью еще с древних времен. Их ценили за магические свойства и использовали как талисман и оберег. Если вы планируете приобрести украшение с драгоценными или полудрагоценными камнями, то лучше сопоставьте выбор с вашим знаком зодиака или знаком того, кому планируете сделать подарок. Подробнее об этом читайте в материале от экстрасенсов телеканала СТБ.

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Если выбирать камень по знаку зодиака, то он способен привлечь успех и счастье своему владельцу. Некоторые минералы даже способны укреплять иммунитет и оздоравливать человека. Другим камни способны помочь найти свою вторую половинку и укрепить их отношения. Однако использовать минералы, которые не подходят по знаку зодиака, ни в коем случае нельзя — они могут сильно навредить. Перед тем, как рассказать о камнях, которые подходят конкретному знаку, мы поведаем вам несколько важных нюансов о том, как правильно выбирать талисман.

Как выбрать оберег?

Драгоценные и полудрагоценные камни уже несколько веков подряд служат оберегом для человека. Если правильно их подбирать, то они будут защищать от нехороших людей, злых чар, укреплять организм от болезней, сделают сильнее отношения и даже усилят интуицию. Но чтобы достичь такого эффекта, нужно подобрать именно натуральный камень, а не искусственный.

Синтетические изделия не имеют в себе такой мощной энергетики, которой наделяет природа. Они насыщены исключительно энергией производителя. Поэтому для талисмана такие камни не подходят.

Важно также учитывать, что в никоем случае нельзя покупать изделия с драгоценными или полудрагоценными камнями в ломбардах. Во-первых, существует большой риск, что он краденый. Это означает, что для кого-то изделие уже служило оберегом и оно может начать мстить за своего владельца, у которого его отобрали. Поэтому для нового хозяина минерал способен привлечь исключительно несчастье и ряд неприятностей.

Даже если камень продал сам владелец в ломбард, его тоже не стоит покупать. Люди продают такие вещи из-за материальных трудностей. Поэтому стоит задуматься, нужно ли брать на себя чужую негативную энергетику и привлекать проблемы бывшего владельца.

Не стоит покупать камни, имеющее на себе трещины, царапины или другие дефекты. Говорят, что таким образом минерал защищал своего владельца и принял на себя удар.

Нельзя также носить на себе несколько камней одновременно. Они могут конкурировать друг с другом и негативно влиять на хозяина.

Если украшение не держится на вас — кольцо постоянно спадает или рвется ожерелье — не стоит его носить. Это свидетельствует о том, что украшение подобрано неправильно и его не стоит держать при себе.

Также стоит учесть, что минерал не начнет сразу действовать. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к своему владельцу, почувствовать его и его потребности, чтобы направить в правильное русло свои силы.

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Какие камни подходят Овнам, Тельцам и Близнецам

В первую очередь, когда подбираете минерал для Овнов, обратите внимание на бриллианты. Это считается лучшим вариантом для этого знака зодиака. В переводе «бриллиант» означает «тот, кого нельзя преодолеть». Учитывая характер этого знака (волевой, сильный, несгибаемый), бриллиант способен усилить эти черты и побороть вспышки гнева, которые также свойственны Овнам.

Не прогадаете, если подарите этому знаку рубин. Он развивает благородство и делает владельца великодушным, а также помогает справиться с переживаниями и возвращает интерес к жизни.

Также этому знаку подойдут: аметист, яшма, сапфир и горный хрусталь. Можно носить: сердолик, бирюзу и агат.

Выбирая камни по гороскопу для Тельцов, нужно обращать внимание на те минералы, которые помогут ему обуздать свои негативные черты. Например, изумруд сделает его мудрее и внимательнее. Он поможет достичь поставленных целей и стать веселее и жизнерадостнее.

Также изумруд поможет Тельцу стать решительным и защитит его от неудач. Хорошим подарком для знака будет халцедон. Он помогает преодолеть эмоциональные и психологические нагрузки. В качестве талисмана для Тельцов подойдут: розовый кварц, сапфир, агат и оникс. А вот Близнецам нужно подобрать агат. Он сделает человека этого знака благоразумным и добавит стабильности в жизни. К тому же творческим личностям минерал поможет найти новые направления в работе и положительно повлияет на фантазию.

Близнецам можно дарить: александрит, берилл, топаз, цитрин, сапфир. Полезными камнями также будут: тигровый глаз, сердолик и гранат.

Какие камни подходит Ракам, Львам, Девам и Весам

Если вы хотите подобрать талисман для Рака, то не стоит сомневаться в выборе. Лучшего украшения, чем жемчуг, вы не найдете. Она придаст Ракам внимательности и сделает их более проницательным. Кроме того, жемчужины могут усилить интуицию и научат предсказывать будущее.

Удачным выбором будет и изумруд. Этот камень поможет контролировать эмоции и избавит от меланхолии, в которую часто впадают представители этого знака.

Кроме того, изумруд притягивает богатство. Хорошим выбором станет: кошачий глаз, лунный камень, серый авантюрин, аквамарин зеленого цвета и хризопраз.

Львам больше подойдет янтарь. Считается, что он приносит удачу, поскольку камнем руководит Солнце, как и этим знаком зодиака. Также минерал избавляет от бессонницы, последствий стресса и лечит заболевания сердца и кровеносных сосудов.

Хризолит поможет эгоистичным Львам улучшить отношения с другими людьми. Топаз — подружиться с руководством компании, где работает представитель знака, а также понять, кто настоящий друг, а кто только им притворяется. Львам подойдет тоже: кварц золотистого цвета, гранат красных оттенков, горный хрусталь, сердолик, опал, оникс, сардоникс и циркон.

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Девам рекомендуется носить в качестве оберега хризолит. Он сделает знак привлекательным в глазах окружающих. Будет способствовать интеллектуальному развитию знака.

Девам хорошо иметь при себе яшму. Она поможет им стать более толерантными, а не постоянно критиковать других. Подойдут этому знаку: нефрит, сердолик, бриллиант, халцедон, сапфир, изумруд, а также оникс, горный хрусталь и жадеит.

Весам лучше подойдет аквамарин. Он сделает человека этого знака спокойнее и избавит от резких перепадов настроения. Лазурит наделит знак искренностью, а также продлит молодость и улучшит метаболизм. Весам стоит носит и радужный опал. Он помогает раскрывать их скрытые таланты, укрепляет нервную систему и улучшает материальное положение. Весам подходит также: турмалин, цитрин, морион, хризолит и нефрит с аметистом.

Какие камни подходят Скорпионам, Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам

Выбирая натуральный камень для Скорпионов, обратите внимание на аквамарин. Он поможет сохранить семью и верность, а также придаст уверенности в своих силах. Минерал укрепляет нервную систему и охлаждает вспышки гнева.

В качестве амулета также этому знаку подойдет гранат. Он считается камнем честности и обладает рядом лечебных свойств. Также Скорпионам подойдет: опал черного цвета, аквамарин, турмалин, коралл, тигровый глаз и александрит.

Удачу Стрельцам принесет бирюза. Кроме этого, камень улучшит материальное положение знака и поможет подняться по социальной лестнице. Желтый топаз принесет богатство и вылечит некоторые болезни. Хризолит предостережет от неправильных поступков и избавит от проблем с глазами и кровью.

Козерогам больше подходит рубин. Стоит выбирать именно кулоны с этим камнем в подарок. Тогда человек добьется уважения среди людей и получит защиту от болезней. Похожими свойствами обладает и оникс. Он дает человеку власть. Хорошим оберегом для Козерогов станет малахит прозрачного и черного цветов.

Водолеям подойдет аметист. Камень приносит удачу, предостерегает от болезней и неприятностей. Кроме того, по оттенку камня можно определить, какой будет погода в ближайшее время. Этому знаку его рекомендуется носить вместе с цирконом.

В качестве талисмана Рыбам подойдет аквамарин. Он сделает его владельца смелым, поможет устанавливать справедливость и защитит знак от больших денежных затрат. Также Рыбы могут носить жемчужины, которые лишат их от негативного влияния, и сапфиры синего оттенка. Хорошим оберегом для них также будут: изумруды и александриты.

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