Рецепт вкусного узвара от Анны Сагайдачной
14.07.2021
Узвар — традиционный украинский напиток из сушеных ягод и фруктов, который утолит жажду и спасет от летней жары. Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная не только талантливая актриса, но и замечательный кулинар. Артистка поделилась пошаговым рецептом вкусного узвара. Как сделать узвар из сухофруктов, узнайте в нашем материале.
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Актриса костюмированной драмы «Крепостная» Анна Сагайдачная проявила себя как талантливый кулинар. Звезда часто делится вкусными рецептами в социальных сетях. И на этот раз Анна рассказала, как приготовить узвар — рецепт на кастрюлю 5 л.
Ингредиенты:
- Сухофрукты — 300 г
- Изюм — 50—70 г
- Мед — по вкусу
Способ приготовления:
- Сухофрукты хорошо промыть, залить водой и довести до кипения.
- Уменьшить огонь до минимума и оставить на 1 час.
- Добавить в кастрюлю промытый и замоченный (на 15 мин.) изюм.
- В конце добавить в узвар мед.
- Разлить в бутылки, охладить и угощать вкусным напитком друзей.
Приятного аппетита!
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