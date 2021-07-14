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Рецепт вкусного узвара от Анны Сагайдачной

14.07.2021

Узвар — традиционный украинский напиток из сушеных ягод и фруктов, который утолит жажду и спасет от летней жары. Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная не только талантливая актриса, но и замечательный кулинар. Артистка поделилась пошаговым рецептом вкусного узвара. Как сделать узвар из сухофруктов, узнайте в нашем материале.

рецепт узвара

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Актриса костюмированной драмы «Крепостная» Анна Сагайдачная проявила себя как талантливый кулинар. Звезда часто делится вкусными рецептами в социальных сетях. И на этот раз Анна рассказала, как приготовить узвар — рецепт на кастрюлю 5 л.

Ингредиенты:

  • Сухофрукты — 300 г
  • Изюм — 50—70 г
  • Мед — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты хорошо промыть, залить водой и довести до кипения.
  2. Уменьшить огонь до минимума и оставить на 1 час.
  3. Добавить в кастрюлю промытый и замоченный (на 15 мин.) изюм.
  4. В конце добавить в узвар мед.
  5. Разлить в бутылки, охладить и угощать вкусным напитком друзей.

Приятного аппетита!

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