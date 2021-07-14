Узвар — традиционный украинский напиток из сушеных ягод и фруктов, который утолит жажду и спасет от летней жары. Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная не только талантливая актриса, но и замечательный кулинар. Артистка поделилась пошаговым рецептом вкусного узвара. Как сделать узвар из сухофруктов, узнайте в нашем материале.

Больше по теме: 20 освежающих летних коктейлей от Дмитрия Шевченко

Актриса костюмированной драмы «Крепостная» Анна Сагайдачная проявила себя как талантливый кулинар. Звезда часто делится вкусными рецептами в социальных сетях. И на этот раз Анна рассказала, как приготовить узвар — рецепт на кастрюлю 5 л.

Ингредиенты:

Сухофрукты — 300 г

Изюм — 50—70 г

Мед — по вкусу

Способ приготовления:

Сухофрукты хорошо промыть, залить водой и довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума и оставить на 1 час. Добавить в кастрюлю промытый и замоченный (на 15 мин.) изюм. В конце добавить в узвар мед. Разлить в бутылки, охладить и угощать вкусным напитком друзей.

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ