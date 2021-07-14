Лето в самом разгаре. Энергии хоть отбавляй. Однако важно правильно и грамотно ее направлять, чтобы не попадаться в ловушку неудач. С помощью лунного календаря на июль 2021 года вы сможете узнать, какие дни наиболее благоприятны для любых начинаний. Подробнее — в материале.

Удачные дни в июле 2021 года

Среди самых удачных дней в июле насобиралось несколько в начале месяца, в середине и в конце. А это значит, что у вас будет много возможностей, чтобы испытать успех и удачу. 1, 4―8, 11, 13―17, 20, 21, 27 и 31 июля — время для действий.

Неблагоприятные дни в июле 2021 года

Среди неблагоприятных дней собралось лишь несколько дат. 2, 3, 9, 18 и 28―30 июля лучше залечь на дно и не предпринимать никаких действий, ведь они точно обернутся крахом.

Больше по теме: Солнечные и лунные затмения 2021: когда и к чему готовиться

Нейтральные дни в июле 2021 года

А вот нейтральные дни отлично подходят для планирования: 10, 12, 19, 22―26 июля.

Читайте нас также в Viber и Telegram