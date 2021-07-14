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Гороскоп на 15 июля 2021 года

14.07.2021

Новый день предвещает новые успехи и поражения. Как поступить каждому знаку зодиака, чтобы все сложилось лучшим образом? Читайте астрологический прогноз в гороскопе на 15 июля 2021 года. 

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Овен 

Не знаете, чем же вечером себя занять? Складывание белья или сортировка квитанций: выполнение этих монотонных заданий поможет расслабиться и очистить мысли. 

Телец 

Что-то прекрасное может случиться как в профессиональной, так и в личной жизни. Главное, будьте открыты к переменам. Не бойтесь говорить «Да».  

Близнецы

Вы точно знаете, что важно: будь то бухгалтерские или практические вопросы. У вас все работает, как часы. Не переживайте.

Рак 

В тишине можно, наконец, дойти до исправления своей работы или сортировки документов. Попросите близких дать вам покоя и освободить от бытовых проблем. Вам это крайне необходимо.

Лев 

В вас вселились надежда и мотивация. Это две чудесные энергии. У вас непреодолимая аура, которая позволяет сворачивать горы.

Дева 

Не записывайтесь на прием заранее. Звезды сулят непредвиденные планы, которые требуют ваших присутствия и работы. 

Весы 

Фаза Луны делает вас понимающим в личной жизни и точным в работе. Однако помните, что вечером важно найти время для себя и забыть о заботах.

Скорпион 

Зачем вы мучаете себя скучными обязанностями? Даже во время лунной паузы вы не избавитесь от своей работы. Поэтому ищите возможность говорить с руководством.

Стрелец

Сегодня вы можете использовать неограниченные ресурсы. Вы показываете свою лучшую сторону, которая просто завораживает. Не оплошайте в важном моменте переговоров. 

Козерог 

Задачи из вашего списка дел, требующие внимания, не должны выполняться до 10:30 утра.

Водолей 

Вы креативны и очень хорошо знаете, чего хотите, а чего нет. Будьте напористее. Не бойтесь брать инициативу в свои руки. Вы сегодня главные. 

Рыбы 

Вам нужна компания вечером, или вы бы предпочли побыть одному? Решайте сами. В любом случае, нельзя ссориться и решать головоломки. Вам нужны энергия и силы на следующий день. 

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