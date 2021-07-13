Варенье из черешни: рецепт приготовления на зиму
13.07.2021
Как приготовить варенье из черешни на зиму? Этот вопрос сейчас как нельзя актуален. Редакция сайта STB.UA подготовила для вас простой и очень вкусный рецепт этого ароматного и в меру сладкого лакомства. Все подробности приготовления варенья из черешни читайте в нашем материале.
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Из указанного количества ингредиентов можно приготовить две банки варенья из черешни объемом 0,5 л.
Рецепт черешневого варенья
Ингредиенты:
- ½ кг черешни
- 600 г сахара
- 3 г лимонной кислоты
- 3 г ванильного сахара
Способ приготовления:
- Ягоды промыть, удалить плодоножки и косточки. По желанию вместо косточек в серединку черешни можно поместить кусочки грецкого ореха.
- Для сахарного сиропа в кастрюлю вылить 1 ст. воды. Добавить сахар и поставить на медленный огонь. Постоянно помешивая, довести до кипения и снять с огня.
- Подготовленные ягоды залить получившимся сиропом и варить около 35 мин., периодически помешивая и снимая пену.
- За несколько минут до окончания варки добавить к черешне лимонную кислоту. Это не даст готовому варенью засахариться во время хранения. Для аромата добавить ванильный сахар.
- Разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать. Обернуть банки с вареньем одеялом из черешни на 5 ч до полного остывания.
Приятного аппетита!
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