Малиновый сорбет отлично освежает в летний зной и к тому же содержит мало калорий, в отличие от классического мороженого. Основа сорбета — пюре из свежей малины, что делает это лакомство еще и очень полезным. А секретом кремовой консистенции сорбета является добавление кукурузного крахмала. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш расскажет, как приготовить малиновый сорбет в домашних условиях достаточно просто и малозатратно.

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Ингредиенты:

малина — 500 г

лимонный сок — 1 ч. л.

сахар — 150 г

кукурузный крахмал — 20 г

вода — 500 г

Способ приготовления:

Малину измельчите в блендере и перетрите полученное пюре через сито, чтобы избавиться от косточек. Жмых переложите в сотейник, добавьте 450 мл воды и сахар. Доведите до кипения и проварите около 5 минут. Добавьте крахмал в оставшиеся 50 мл воды и тщательно перемешайте. Процедите малиновый отвар через сито, чтобы убрать косточки, и перелейте снова в сотейник. Добавьте лимонный сок и доведите до кипения. Тонкой струйкой влейте разведенный крахмал, постоянно помешивая. В итоге должен получиться густой кисель. Снимите смесь с огня и охладите до комнатной температуры. После поставьте в холодильник минимум на 3 – 5 часов. После охлаждения смешайте смесь с малиновым пюре. Переложите массу в контейнер или формочки для мороженого и отправьте в морозилку на 5 – 8 часов. Перед подачей дайте сорбету постоять при комнатной температуре 7 – 10 минут, чтобы получить кремовую консистенцию.

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