Малиновый сорбет: рецепт в домашних условиях от Артема Кинаша
13.07.2021
Малиновый сорбет отлично освежает в летний зной и к тому же содержит мало калорий, в отличие от классического мороженого. Основа сорбета — пюре из свежей малины, что делает это лакомство еще и очень полезным. А секретом кремовой консистенции сорбета является добавление кукурузного крахмала. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш расскажет, как приготовить малиновый сорбет в домашних условиях достаточно просто и малозатратно.
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Ингредиенты:
- малина — 500 г
- лимонный сок — 1 ч. л.
- сахар — 150 г
- кукурузный крахмал — 20 г
- вода — 500 г
Способ приготовления:
- Малину измельчите в блендере и перетрите полученное пюре через сито, чтобы избавиться от косточек.
- Жмых переложите в сотейник, добавьте 450 мл воды и сахар. Доведите до кипения и проварите около 5 минут.
- Добавьте крахмал в оставшиеся 50 мл воды и тщательно перемешайте.
- Процедите малиновый отвар через сито, чтобы убрать косточки, и перелейте снова в сотейник. Добавьте лимонный сок и доведите до кипения.
- Тонкой струйкой влейте разведенный крахмал, постоянно помешивая. В итоге должен получиться густой кисель. Снимите смесь с огня и охладите до комнатной температуры. После поставьте в холодильник минимум на 3–5 часов.
- После охлаждения смешайте смесь с малиновым пюре.
- Переложите массу в контейнер или формочки для мороженого и отправьте в морозилку на 5–8 часов.
- Перед подачей дайте сорбету постоять при комнатной температуре 7–10 минут, чтобы получить кремовую консистенцию.
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