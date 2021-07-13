За последние годы Telegram стал очень популярным мессенджером среди молодежи. С помощью него можно не только общаться в чатах, но и подписываться на полезные каналы. Мы подобрали лучшие Telegram-каналы лета 2021 года, которые обязательно пригодятся каждому. Подробности читайте в материале.

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Это прекрасный развлекательный канал для тех, кто ценит чувство юмора. Стикеры, фото, музыка, видео, интересные заметки. Тут вас ждет не банальный юмор, а действительно забавные, любопытные посты. А еще ― и это бонус ― тут каждый сможет найти для себя прикольные стикеры. Кстати, 18+. Так что не спешите добавлять сюда своего младшего брата или сестричку.

Telegram-канал о доступных путешествиях для каждого. Если вы давно мечтали путешествовать по миру, но не знали, как начать, и не имели достаточно средств, этот канал для вас. Здесь вы найдете туры, акции и распродажи авиакомпаний, автобусных перевозчиков и круизных операторов по очень привлекательной цене.

Кто из нас не слышал о «Тиндере»? А кто не пытался найти там себе пару? Так вот, в телеграм-канале «Странные люди из Тиндера» вы найдете самых ярких представителей этой социальной сети. Неумелые подкаты, угарные профили, приглашения на кинки-пати и другие скрины из жизни замечательных людей. Все для вашего хорошего настроения.

Этот Telegram-канал будет полезным как для тех, кто увлекается психологией, так и для тех, кто желает саморазвития. Здесь вы найдете интересные статьи о человеческом поведении, мышлении и восприятии. Опытные психологи расскажут вам о природе депрессии, почему мы так любим тайны, как работает наша память, дадут понимание того, как справляться со стрессом и тому подобное.

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Telegram-канал пригодится настоящим киноманам. Если у вас бывают такие моменты, когда хочется что-то посмотреть, но не знаете, что, стоит подписаться на этот канал. Здесь вы найдете разнообразные рецензии на фильмы и первыми узнаете о предстоящих кинопремьерах.

Этот канал — кладезь полезных советов по воспитанию и не только . Его автор — известный эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Здесь вы найдете много советов и лайфхаков по воспитанию детей: как научить ребенка правильно распоряжаться деньгами, как вырастить его уверенным в себе и успешным, как пережить возрастные кризисы детей и при этом сохранить с ними доверительные отношения, как найти баланс между материнством и карьерой ― и еще очень много полезной информации. Плюс канала в том, что здесь также можно найти много лайфхаков, которые будут полезны не только родителям, но и всем, кому интересна тема психологии и межличностных отношений.

Этот канал для тех, кто чтит слово и просто обожает крылатые высказывания. Тут вы найдете все: нелепые опечатки, интересные этимологические ходы в рекламе, забористые заголовки новостных СМИ. И настроение себе поднимите, и лексику новыми словечками пополните.

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