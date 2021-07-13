Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Подборка летних образов Марины Боржемской

13.07.2021

Марина Боржемская одна из самых успешных и известных тренеров в нашей стране. Она пример того, как стойкость и регулярные тренировки могут сотворить настоящее чудо с телом. Ежедневно Марина мотивирует сотни тысяч женщин не прекращать работать над собой и становиться лучше. Редакция STB.UA собрала самые актуальные образцы летних нарядов фитнес-тренера в одном материале. Смотрите и вдохновляйтесь!

Больше по теме: Подборка летних образов Маши Ефросининой

Тренер проекта «Зваженi та щасливі» Марина Боржемская всегда выглядит на все 100%! Несмотря на то, что большую часть времени она проводит в спортзале, классические наряды ей не чужды. Строгие костюмы и легкие летящие платья не только подчеркивают идеальную фигуру, но и добавляют ее образу некую нотку романтизма. 

В своем гардеробе Марина отдает предпочтения светлым нежным тонам и легким тканям, хотя и благородные оттенки платьев, например, изумрудного, также имеют место быть.

И что говорить об образах в купальнике? На такую красоту можно смотреть вечно, ведь Марина является счастливой обладательницей идеальной фигуры, которую она приобрела благодаря регулярным тренировкам. Именно своим собственным примером тренер доказывает, что нет ничего невозможного. Главное — желание стать лучше. Ведь все мы знаем: нет предела совершенству. 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить