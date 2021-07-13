Подборка летних образов Марины Боржемской

Марина Боржемская — одна из самых успешных и известных тренеров в нашей стране. Она — пример того, как стойкость и регулярные тренировки могут сотворить настоящее чудо с телом. Ежедневно Марина мотивирует сотни тысяч женщин не прекращать работать над собой и становиться лучше. Редакция STB.UA собрала самые актуальные образцы летних нарядов фитнес-тренера в одном материале. Смотрите и вдохновляйтесь!

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Тренер проекта «Зваженi та щасливі» Марина Боржемская всегда выглядит на все 100%! Несмотря на то, что большую часть времени она проводит в спортзале, классические наряды ей не чужды. Строгие костюмы и легкие летящие платья не только подчеркивают идеальную фигуру, но и добавляют ее образу некую нотку романтизма.

В своем гардеробе Марина отдает предпочтения светлым нежным тонам и легким тканям, хотя и благородные оттенки платьев, например, изумрудного, также имеют место быть.

И что говорить об образах в купальнике? На такую красоту можно смотреть вечно, ведь Марина является счастливой обладательницей идеальной фигуры, которую она приобрела благодаря регулярным тренировкам. Именно своим собственным примером тренер доказывает, что нет ничего невозможного. Главное — желание стать лучше. Ведь все мы знаем: нет предела совершенству.

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