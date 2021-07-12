Княжеские погреба с отборным вином, жаркие пески, не хуже пустынных, уютный дендропарк и павлины, которые едят прямо с рук, ― это все о прекрасной Херсонщине. Власть начала акцию под названием «Путешествуй Украиной», чтобы в условиях мирового карантина больше украинцев узнали об уникальности местного туризма. Почему стоит отправиться в Херсонскую область этим летом, рассказал корреспондент программы «Вікна-новини» на СТБ Артем Сорокин.

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Херсон обычно ассоциируется у украинцев с картошкой, помидорами и морем. Но не туристическим, а промышленным. Однако, попутешествовав по Херсонской области двое суток, команда «Вікон» влюбилась в этот край. Ведь там есть места, которые точно могут посоревноваться в красоте с самыми неповторимыми местами Европы и всего мира.

Олешковские пески

В Украине есть своя собственная «пустыня Сахара». Находится она неподалеку от городка Олешков и называется Олешковскими песками. В 18―19 веках на этой местности было развито животноводство. Здесь жили овцы, которые и съели всю траву. Дальше свое дело сделала ветровая эрозия, и собственно образовалась пустыня. Сегодня она вторая по величине в Европе. Это место очень популярно среди туристов. Днем песок прогревается до 70 градусов, а ночью здесь довольно прохладно. Ехать из Херсона к Олешковским пескам около часа. Из города ходят туристические автобусы. Песчаный массив – это 220 тысяч гектаров национального природного парка.

«С каждым годом к нам приезжает все больше и больше посетителей. Были туристы из Германии, Калифорнии… Немцы остались в восторге! Они были очарованы», – рассказывает Алла Лазарева, заведующая отделом нацпарка «Олешковские пески».

Однако в пустыне легко заблудиться. Поэтому с собой следует взять навигатор или воспользоваться услугами гида. Приезжать в пустынную местность лучше утром, чтобы не попасть в пик жары. А еще не забудьте взять с собой воду – ее там купить невозможно, как и сувениры. За колоритными снимками и морем впечатлений вам точно следует приехать сюда.

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Винодельня

А вот после путешествия по пустыне очень приятно спуститься в прохладный винный подвал. Не зря производство вина называют искусством. Ведь здесь важна каждая деталь: начиная от выращивания сортового винограда и заканчивая его хранением в дубовых бочках. Винодельня находится в часе езды от Херсона, в селе Веселое. Сто лет назад князь Петр Трубецкой, который владел поместьями на этих землях, создал собственную винодельню и изготовлял 14 наименований вин, которые побеждали даже на всемирных выставках. После смерти князя достраивали и реставрировали строение уже его потомки. Сегодня это 8 галерей с вином. Каждый посетитель может сделать фото со своим вином-одногодкой, ведь здесь представлены урожаи разных годов. В зале есть даже коллекционные вина, которым по 60 лет, но касаться бутылок, припавших пылью, нельзя.

«Вино живое. Оно может чувствовать, и его можно даже испугать, после чего напиток изменит свое состояние», – говорит Николай Шаповал, начальник отдела туризма Херсонской государственной администрации.

В винодельне вы получите возможность не только посмотреть на вино, но и продегустировать его.

Заповедник «Аскания-Нова»

На входе в заповедник туристов гордо встречают павлины. Кажется, они здесь чувствуют себя хозяевами.

«Они здесь везде, гуляют по улицам, сидят на заборах. Их очень много. Павлины настолько привыкли к людям, что даже не боятся их. Их можно даже покормить с руки», – делится Артем Сорокин.

Аскания-Нова находится в двух часах езды на автобусе от Херсона. Это 33 тысячи гектаров заповедной зоны, 40 уникальных видов животных и почти 8 десятков птиц, в том числе и занесенных в Красную книгу.

«Они практически на свободе, в своих природных условиях. Они здесь дома и им прекрасно», – уверяет Оксана Шарай, экскурсовод биосферного заповедника «Аскания-Нова».

Украинские Мальдивы ― остров Джарылгач

Единственный незаселенный остров в Европе – Джарылгач. Находится возле Скадовского побережья. Его еще называют украинскими Мальдивами за чистоту и красоту. По пути к острову можно встретить даже дельфинов! Путешествие на теплоходе туда и обратно обойдется в 200 гривен с одного человека. А по длительности займет немного больше часа.

Местный пляж – это чистый белый песок, однако найти здесь можно и целебные водоросли.

«Здесь растут водоросли, которые насыщают воду бромом и йодом. Они лечат разные болезни», – отмечает Олег Лиховид, писатель, исследователь острова Джарылгач.

На острове вы не найдете заведений и отелей. Строить здесь что-то стационарное – запрещено. Остаться на ночь можно только в палатке.

«Джарылгач – единственный незаселенный остров Европы. Когда находишься здесь, понимаешь, что это не просто так. Природа охраняет его от людей, сохраняя дикость, аутентичность и неповторимость. Здесь практически не ловит сеть. Думаю, это чтобы вы, пребывая на острове, ощутили отрезанность от внешнего мира и полное единство с дикой природой. Так что, если вы ищите самое “инстаграмное” место Украины, Джарылгач – одно из них»,

Вилково

Украинская Венеция – это и есть Вилково. Здесь вместо дорог – река, а вместо машин у домов пришвартованы лодки. Вилково – настоящая туристическая приманка Одесской области. Расположен городок в дельте Дуная, где река впадает в Черное море. Из домов на воде открывается вид на Румынию.

В нашей стране много красивых мест, о которых далеко не все украинцы знают. Попутешествуйте и убедитесь сами, что нам есть чем гордиться!

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