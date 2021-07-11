Гороскоп на 12 июля 2021 года
Гороскоп на 12 июля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит прислушиваться к советам, а кому нужно подождать с выбором? Читайте гороскоп на 12 июля 2021 года от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Ваша коммуникабельность и креативность в этот день на высоте. Воспользуйтесь этим – завязанные новые знакомства в дальнейшем могут повлиять на вашу карьеру и даже судьбу.
Телец
Понедельник ― отличный момент для реализации грандиозных замыслов. Поэтому смело беритесь за организацию то ли карьерных планов, то ли устройствой личной жизни.
Близнецы
Полученная в этот день информация будет очень полезной для вас. Она в дальнейшем откроет вам двери к новым достижениям и успехам.
Рак
Хороший день для размышлений по поводу собственных ошибок. Сделанные выводы помогут вам в будущем исправить ситуацию.
Лев
Вы можете предстать перед нелегким выбором. Не спешите его делать, немного подождите ― и решение само найдется.
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Дева
Это день обучения, получения знаний и новой информации. Экстрасенсы рекомендуют прислушиваться к советам и поучениям других людей – это будет лишь в пользу.
Весы
Подумайте о своей собственной жизни и перспективах. Оцените свои достижения и потенциал, возможно, вы получите для себя решение о том, как изменить ситуацию.
Скорпион
Не смешивайте отношения и работу. Будьте осторожными, чтобы знакомые не втянули вас в какие-то непонятные дела, ― это может навредить и работе, и дружбе.
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Стрелец
Расхождения во мнениях с окружающими в этот день будут преследовать вас всюду. Учтите это в отношении вашего руководства и уступайте свои позиции.
Козерог
Будьте точными и собранными, ведь для вас это день фактов. Чтобы вас заметили и оценили, демонстрируйте все на языке статистики, графиков и цифр.
Водолей
Этот понедельник ― день точности и правильных выводов. Направьте свою внимательность в правильное русло, чтобы не растратить ее на мелочи.
Рыбы
День, чтобы действовать в команде или выполнять чьи-то точные указания. Однако вы должны точно разобраться в процессе, а не просто молча все выполнять.
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