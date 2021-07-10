Гороскоп на 11 июля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит всецело посвятить день отдыху, а у кого могут проснуться организаторские способности? Читайте гороскоп на 11 июля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

День благоприятный для планирования, социальных и творческих контактов. Доверяйте своему чутью и не прислушивайтесь к чужому мнению.

Телец

Телец будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать. Встряхнитесь! Никто не развлечет вас лучше, чем вы сами.

Близнецы

От Близнецов потребуется проявить напористость. Вам придется буквально силой брать от жизни все, чего вы хотите.

Рак

Вероятны ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. Постарайтесь наладить отношения с близкими, иначе совершенно не останется тех, кто захочет окружить вас заботой.

Лев

Неудачи первой половины дня могут быть связаны с вашей рассеянностью и неуверенностью в себе. Вторая половина дня может принести душевное равновесие и покой.

Дева

У Девы неожиданно для нее самой могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать.

Весы

Вероятны вялость, приступы раздражения, революционные настроения и ослабление защитных сил организма. Звезды советуют Весам весь день посвятить отдыху.

Скорпион

В делах Скорпиону может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки.

Стрелец

В воскресенье девизом жизни Стрельца станет безапелляционное «Я сам!». Звезды не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними.

Козерог

Секрет успеха Козерога кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов.

Водолей

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. У многих Водолеев возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция.

Рыбы

В воскресенье вам следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Откажитесь от шумных застолий.

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