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Подборка летних образов Маши Ефросининой

09.07.2021

Маша Ефросинина одна из самых успешных и известных медийных личностей на просторах украинского телевидения. Ее работы, как и она сама, заслуживают восхищения. Она является примером не только успешной женщины, но и эталоном красоты и стиля. Редакция STB.UA собрала самые актуальные образцы летних нарядов телеведущей в одном материале. Смотрите и вдохновляйтесь!

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Ведущая провокационного проекта «Мой секрет» на телеканале СТБ Маша Ефросинина просто обожает брючные костюмы. Они идеально подчеркивают ее фигуру. А разбеленные и мелковые оттенки добавляют нежности.

Однако и романтичные наряды Маше не чужды. Нежные воланы и длинные юбки добавляют образу некоего девичьего настроения. Что уж говорить о пляжных сарафанах и платьях? И с этническим рисунком в частности. 

Как мы знаем, Маша Ефросинина уже давно является последовательницей здорового образа жизни и спорта. Однако при всем при этом телеведущая любит свое тело таким, какое оно есть, ведь точно знает, что каждый человек уникален и прекрасен. Хотя глядя на ее фото в коротеньких юбочках, можно с уверенностью сказать, что Маша — само совершенство.  

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