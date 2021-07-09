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Atlas Weekend―2021: расписание на 10 июля

09.07.2021

Главный музыкальный фестиваль года Atlas Weekend Friends Edition продолжается. Пришло время провести свои выходные в атмосферном месте развлечений, музыки и танцев! На Atlas Weekend―2021 10 июля на сцену выйдет один из хедлайнеров — британский музыкант Fatboy Slim. Больше о расписании Atlas Weekend2021 на 10 июля — читайте в материале. 

Цена: однодневный билет на фестиваль стоит 1200 грн.

Где: ВДНХ.

Расписание Atlas Weekend2021:

Главная сцена (Main Stage)

  • 16.15 — Mountain Breeze
  • 17.45 — Артем Пивоваров
  • 19.30 — Бумбокс
  • 21.30 — Fatboy Slim

Западная сцена (West Stage)

  • 15.00 — Letay
  • 16.00 — Akine
  • 17.30 — Alina Pash
  • 19.00 — Garden City Movement
  • 20.45 — Onuka

Восточная сцена (East Stage)

  • 15.30 — Nürnberg
  • 16.45 — Nemiga
  • 18.15 — Intelligency
  • 20.00 — Nizkiz
  • 21.45 — ЛСП

Северная сцена (North Stage)

  • 14.45 — Komissiya
  • 15.45 — Tsepi
  • 17.00 — Kyivstoner
  • 18.30 — Курган и Agregat
  • 20.30 — Tommy Cash

Электронная сцена (Electronic Stage)

  • 15.00 — Athomsound
  • 16.30 — Azotti
  • 17.50 — Omnia
  • 19.45 — Markus Schulz
  • 21.45 — Anna Lee

Garden Stage

  • 15.00 — Anya Arfeeva
  • 16.00 — Franc
  • 16.00 — Odeum
  • 17.00 — Simon
  • 18.00 — Evka
  • 19.00 — Manficha
  • 19.00 — Alevtina
  • 20.00 — Wacky J
  • 21.00 — Kinree
  • 22.00 — The Lazy Jesus

Borjomi Wild Nature Stage

  • 16.00 — Boyar
  • 18.00 — Rawganica
  • 20.00 — Alex SNB
  • 23.00 — Даша Коломиец

Больше по теме: Каминг-аут Меловина: полное видео и комментарии экспертов

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