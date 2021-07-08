Окрошка — популярный летний холодный суп. Это блюдо настолько вкусное, что на лето его включают в свое меню даже изысканные рестораны. Но следует знать, что рецепты окрошки могут отличаться по составляющим. Готовиться окрошка может на квасе, кефире, сыворотке, айране или даже минералке. Своими пошаговыми рецептами поделились участники «МастерШеф».

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Ингредиенты:

соль и перец по вкусу

200 г вареной колбасы или курицы

Способ приготовления:

Картофель и яйца отварить, остудить, очистить, нарезать маленькими кубиками и насыпать в глубокую кастрюлю.

Нарезать маленькими кубиками колбасу или мясо, добавить в кастрюлю.

Огурцы и редис нарезать мелкой соломкой и добавить в кастрюлю.

Зеленый лук и петрушку мелко нарезать, присыпать солью, слегка размять и оставить на 10 минут. Затем добавить зелень в кастрюлю и хорошо перемешать.

Залить холодным квасом и оставить немного настояться в холодильнике.