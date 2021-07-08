Гороскоп на 9 июля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит не спешить с выбором, а кого ждут разочарования в личной жизни? Читайте гороскоп на 9 июля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У Овнов на первом месте будет любовь. Не пытайтесь думать рационально: просто расслабьтесь и наслаждайтесь моментом.

Телец

Тельцы встанут перед выбором. Не делайте быстрых выводов и не давайте срочных ответов. Лучше возьмите паузу, чтобы хорошо над всем подумать.

Близнецы

Отличный день для семейной прогулки или душевного вечера в кругу родных людей. Наслаждайтесь атмосферой с близкими.

Рак

Ракам противопоказаны переутомления и различные физические нагрузки. Лучше позаботьтесь о себе, сделайте приятные процедуры, приготовьте полезный завтрак и пейте витаминные чаи.

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Лев

Львов ждет эмоциональный день. Чтобы не испортить себе настроение, научитесь контролировать свои эмоции и держать себя в руках. Чтобы избежать неловких ситуаций, лучше промолчите.

Дева

Дев ждет приятное предложение. Оно напрямую будет касаться вашего карьерного роста и финансового благополучия. Не стоит медлить – берите ситуацию в свои руки.

Весы

Весы могут почувствовать себя уставшими и опустошенными. Не отчаивайтесь и боритесь с этим состоянием. Просто отдохните и займитесь тем, что приносит вам наслаждение.

Скорпион

Хороший день, чтобы заняться основательно своим здоровьем. Полезные продукты, спорт, прогулка на свежем воздухе и правильные косметические процедуры способны подарить вам необходимое ощущение легкости.

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Стрелец

День для Стрельцов пройдет активно. Вы сможете сделать много дел. Вечер обязательно посвятите любимому человеку.

Козерог

Астрологи рекомендуют провести день максимально спокойно. Делайте все по списку и никуда не торопитесь. Если все будете делать правильно – добьетесь успеха.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям максимально погрузиться в рабочую рутину. Кроме этого, вам стоит навести порядок в финансовых делах.

Рыбы

Не исключено, что Рыб в этот день будут ждать ошибки и разочарования в личной жизни. Будьте критичны к себе и справедливы по отношению к другим.

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