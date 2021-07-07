Сегодня мужчины уделяют своей внешности не меньше времени, нежели женщины, создавая свой индивидуальный стиль. Они тщательно выбирают мастера и следят за новинками и трендами в области парикмахерского искусства. А если вдруг кто-то из представителей сильной половины человечества не успел еще определиться с выбором, предлагаем ознакомиться с нашим материалом. Тут вы найдете самые актуальные тренды модных мужских причесок 2021 года.

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Классика всегда актуальна. Поэтому тем мужчинам, которые не могут позволить себе тратить утром много времени на укладку, рекомендуем остановить свой выбор на классической короткой стрижке. С такой шевелюрой максимум, что нужно, это быстренько расчесаться и немного подправить волосы рукой или средствами для укладки.

А вот мужская прическа с выбритыми висками и небольшим рисунком с челкой добавит в образ некоторую сексуальность. Она подойдет представителям творческих профессий. Хотя что греха таить: такая прическа прекрасно дополнит образ практически любого мужчины. Однако в этом случае над укладкой придется поработать. Вариантов с челкой может быть очень много. Ее можно уложить как на бок, так и назад, а можно и вовсе проявить индивидуальность и оставить ее немного «нараспашку». К слову, такие прически в сочетании с бородой смотрятся очень сексуально и мужественно, так что если кто-то из мужчин сомневается, смело отбросьте эти мысли и вперед в салон!

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Также не теряет своей актуальности модная мужская прическа на более длинные волосы. Вариантов укладки тут может быть очень много. Волосы можно зачесать назад и зафиксировать специальными средствами или же сделать более молодежную прическу. Однако последний вариант подойдет скорее юным представителям сильной половины человечества. В сорок лет так не походишь.

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Ну, а если мужчины не желают прощаться с длинными волосами, то им не обязательно походить на Тарзана. В сезоне 2021 не теряет своей актуальности мужская прическа с небольшим или большим (нужное подчеркните) хвостиком. Одним из законодателей такой прически можно смело назвать бесстрашного Джона Сноу, который со своей шикарной шевелюрой боролся против вселенского зла — белых ходоков. К слову, легкая щетина или борода в таком варианте придаст еще большей брутальности и мужественности. Только помните, что за ней также нужно тщательно ухаживать.

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