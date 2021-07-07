Детективный сериал «Слід» стал одним из самых любимых проектов на украинском телевидении. Зрители с интересом наблюдают за тем, как команда квалифицированных профессионалов с помощью новейшей техники расследуют резонансные преступления. А мы, как всегда, продолжаем рассказывать вам об актерах, сыгравших в проекте главные роли. И сегодня читатели сайта STB.UA познакомятся а украинским актером театра и кино, бардом Борисом Георгиевским, который в сериале исполняет роль заместителя председателя ОСА, подполковника полиции Виктора Шаблия. Детали — в материале.

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Борис Георгиевский родился 20 марта 1968 года в Киеве. Учился в нескольких школах, затем в ПТУ, в котором получил специальность фрезеровщика третьего разряда, даже успел поработать на авиазаводе. С 15-ти лет будущий актер начал увлекаться бардовской песней. Его кумиром был Владимир Высоцкий. Чтобы быть похожим на него, он научился играть на гитаре. В 1985-м году познакомился с киевскими бардами и стал участником клуба «Костер». Именно в тот момент появилась мечта стать актером. Поэтому после армии в 1989 году Борис поступил в Театральный институт имени И. Карпенко-Карого, после окончания которого был принят в труппу киевского Молодого театра.

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С середины 1990-х начал работать над озвучкой фильмов. Его первой работой стал 360-серийный сериал «Даллас», где он озвучил одного из главных героев. В это же время начал сниматься в кино. Сыграл в лентах «Тарас Шевченко. Завещание», «Гелли и Нок», «Казненные рассветы», «Роксолана, пленница султана». А в 2000-х его начали активно приглашать в сериалы. Работал в проектах «След оборотня», «Страсти по Чапаю», «Девять жизней Нестора Махно», «Сваты», «Смерть шпионам!», «Возвращение Мухтара», «Ликвидация», «Личная жизнь следователя Савельева», «До свидания, мальчики», «Пес». За свою актерскую карьеру Борис Георгиевский сыграл более чем в 100 проектах! Однако, несмотря на огромное количество ролей, сам он к ним относится спокойно.

Также актер был ведущим авторских программ на радио «Шансон» и «Взрослое радио».

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