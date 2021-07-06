Поздравления с Днем поцелуев и история праздника
Сегодня весь мир отмечает день поцелуев. Мы расскажем, откуда взялся этот романтичный праздник и как лучше поздравить своих любимых. Историю Дня поцелуев и поздравления вы найдете в нашем материале.
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День поцелуев: история праздника
Родился этот необычный и романтичный праздник в конце 19 века в Великобритании. Именно англичане сочли несправедливым, что у такого прекрасного проявления чувств, как поцелуй, нет собственного праздника. А спустя сто лет Организация Объединенных Наций утвердила День поцелуев, и праздник удостоился статуса международного.
Традиционно в этот день по всей планете проходят праздничные мероприятия, конкурсы и соревнования, связанные с поцелуями. На некоторых даже разыгрываются призы за самый длинный, самый страстный или за самый необычный и красивый поцелуй.
Поздравления с Днем поцелуя
***
День поцелуя среди лета,
Наверно, все не просто так.
Целуйтесь ныне от рассвета,
Ваш поцелуй развеет мрак.
Целуйтесь нежно и со страстью,
Друг другом упивайтесь вы,
Сегодня праздник поцелуя,
Сегодня праздник красоты.
И поцелуй свой растяните
На очень многие лета,
Всегда друг друга вы любите,
Не унывает пусть душа.
***
Я любовью тебя окружу,
Поцелую и ты все поймешь,
Мое сердце к ногам положу,
От меня никогда не уйдешь.
Поцелуй, как мгновение страсти,
Отделяет от разума боль,
Даже если момент и злосчастный,
Он приносит вновь в сердце любовь.
***
В летний праздник 6-го июня
Поздравляю с Днем поцелуя,
В поднебесной, волшебной кайме,
Я хочу прикоснуться к тебе.
Наши губы сомкнутся мгновенно,
Я хочу целовать постепенно,
Губы крепко и нежно сомкни,
И меня к себе крепко прижми.
***
Мой любимый, нежный, ласковый, родной,
Как мне повезло встретиться с тобой,
Я не устану никогда это повторять,
Сегодня буду я тебя целый день целовать.
Есть для этого повод еще один,
Праздник поцелуев всемирный наступил,
Так что, сладкий мой ты у порога не робей,
А скорее иди ко мне, целуй меня быстрей.
***
День поцелуя идет по планете,
Всем улыбаясь, целуя прохожих,
Объединяя людей всех на свете,
Пусть друг на друга совсем не похожих.
Дарит он счастье влюбленным и радость,
Светом своим поглотив серость будней,
Дарит любовь тем, кому так мечталось,
Стать хоть на миг от нее безрассудней.
С днем этим я от души поздравляю
Того, кого больше жизни люблю я.
И в этот день об одном лишь мечтаю:
Жизнь всю прожить, тебя нежно целуя.
День поцелуев: звезды телеканала СТБ со своими любимыми
Не забудьте сегодня поцеловать ваших близких!