Какие книги стоит почитать в отпуске? Этим вопросом, пожалуй, задавался каждый, кто собирал чемоданы на море. Ведь просто нежиться под теплым солнышком может быть скучно. Гораздо лучше провести это время с пользой. Чтобы вы не тратили све драгоценное время на поиск стоящих книг, мы подобрали для вас топ-10 книг, которые точно стоит прочитать в отпуске.

Грэм Свифт « Земля воды »

Эта великолепная книга — семейная сага и детектив в одном наборе. В основе сюжета — история жизни главного героя, которая переплетается с двухвековой историей его рода.

Критики с восторгом приняли это произведение. И доказательство тому — сотни положительных отзывов. Кстати, по книге «Земля воды» даже снят фильм, автором которого стал Стивен Джилленхол, один из режиссеров легендарного «Твин Пикса».

Больше по теме: Интересные книги для подростков на лето: топ-10

Джоан Роулинг « Случайная вакансия »

Да, это первый роман знаменитой писательницы, который она выпустила после «Гарри Поттера». Но в отличие от истории о маленьком чародее, у этой книги есть возрастные ограничения — 18+. Роман насчитывает более 600 страниц, но, несмотря на это, очень легко читается. В центре сюжета — жизнь и отношения обитателей маленького английского городка. Нешуточные интриги, разнообразные баталии — жизнь в провинции не так уж и скучна, как может показаться на первый взгляд. Конфликтуют все и со всеми: дети с родителями, мужья с женами, подростки друг с другом… Книга читается очень легко, практически на одном дыхании.

Рэй Бредбери « Октябрьская страна »

Эта книга для тех, кто любит детективы с «огоньком». 19 увлекательных рассказов, от которых невозможно оторваться, — именно то, что нужно в отпуске! Учтите, есть два варианта названия книги: «Октябрьский роман» и «Октябрьская страна». И да, если у вас слабые нервы, выбирайте что-то полегче.

Больше по теме: Топ-9 книг о воспитании ребенка

Анна Гавальда « Просто вместе »

Это одно из самых известных произведений писательницы. Умопомрачительная история о любви и одиночестве. В книге много слез и смеха, побед и поражений. Это идеальный женский роман, который читается на одном дыхании. Книга уже покорила миллионы сердец читателей по всему миру.

Джоан Харрис « Шоколад »

Это замечательный женский роман, пропитанный огромным количеством тайн. В центре сюжета — мать и дочь, которых судьба случайно занесла в небольшой городок Ланскне-су-Танн. Героини открывают маленькую шоколадницу — и жизнь городка меняется навсегда. Доброта и терпимость против догматизма общества… Интересно, кто победит в этой схватке?

Больше по теме: Книги для родителей: как воспитывать ребенка с самого рождения

Ханья Янагихара «Маленькая жизнь»

Роман Ханьи Янагихары вышел в свет в 2015 году. История рассказывает о четырех бывших одноклассниках, которые переезжают в Нью-Йорк и там ищут собственный путь. Жизнь относится к ним жестоко, носит по волнам, а держатся друзья на плаву только благодаря дружбе и стремлениям. Проходят десятилетия, отношения углубляются, омрачаются, приправляются страстью, успехом и гордостью. И все понимают, что самой большой проблемой является Джуд, очень талантливый юрист и очень бесталанный человек. Его разум и тело разорвало тяжелое детство, его преследуют страхи и травмы, которые он никогда не сможет преодолеть, и именно они навсегда определяют его жизнь.

Лиян Мориарти «Большая маленькая ложь»

«Когда читаешь захватывающие бестселлеры Лиян Мориарти, то будто пьешь розовый «Космополитен»… с мышьяком», — USA Today.

Эта блестящая история о бывших мужчинах, вторых женах, матерях и дочерях, школьных скандалах и маленькой лжи, которая может стать смертельной.

В книге рассказывается о трех женщинах. Маделин — сила, с которой считаются. Она забавная, язвительна и страстная; все помнит и ничего не прощает. Селеста — красавица, способна заставить остановиться мир и удивленно любоваться ею. И за иллюзию идеальности она платит свою цену. Новая в городе, одинокая мама Джейн настолько молода, что другие мамы из школы восприняли ее за няню, за ее плечами — загадочное прошлое и печаль, нехарактерная для ее возраста.

Больше по теме: ТОП-5 лучших книг для детей и взрослых

Лиян Мориарти «Тайна моего мужа»

Представьте себе, что ваш муж написал вам письмо, которое надо открыть после его смерти. Представьте себе, что вы наткнулись на это письмо в то время, когда ваш муж еще жив. Представьте также, что письмо содержит его темный секрет, который способен уничтожить не только вашу жизнь, но и жизнь других людей…

Сесилия Фицпатрик имеет идеальную жизнь: она ​​успешный бизнесмен, преданная жена и мать. Но это письмо способно изменить все, и не только для нее: Рейчел и Тесс едва знают не только Сесилию, но и друг друга, и они почувствуют последствия тайны ее мужа. Некоторым тайнам лучше оставаться в секрете навсегда!

Джиллиан Флинн «Исчезнувшая»

Ник и Эми Данни собираются праздновать пятую годовщину свадьбы, когда Эми исчезает. Полиция подозревает Ника в убийстве жены. Друзья Эми вдруг начинают рассказывать, что она боялась мужа, что имела от него секреты. Он клянется, что это неправда. Однако полиция проверяет его компьютер и обнаруживает очень странную историю поисков. Ник уверяет, что он здесь ни к чему, но можно ли ему верить? А тут еще эти настойчивые звонки на его мобильный телефон… Так что же произошло с очаровательной женой Ника?

Больше по теме: Книги 2021: что почитать

Пизы Аллан и Барбара «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви»

Книга написана интересным и доступным языком, она насыщена интересной информацией с юмором. Это издание займет достойное место рядом с вами на пляже.

Из книги вы узнаете, какую роль играют интимные отношения в жизни человека. Что заставляет некоторых мужчин постоянно менять партнерш по сексу? А что заставляет женщин требовать обязательств от мужчин? Авторы этой книги дают подробные ответы на вопросы о том, как возникают любовь и романтика, чего на самом деле хотят мужчины и женщины, чем чаще всего обусловлен случайный секс, почему происходят супружеские измены? Их выводы и советы основаны на результатах многочисленных исследований и научных экспериментов.

Больше по теме: Что читать: книги по мотивации

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ