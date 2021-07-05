Гороскоп на 6 июля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно позаботиться о своем здоровье, а кто может рискнуть и изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 6 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

В вас проснется небывалая смелость, но прежде чем сделать что-то очень решительное, хорошенько подумайте.

Телец

Ваше второе «я» ― прямолинейность, но иногда вы можете обижать людей, говоря им то, что думаете, прямо в лоб.

Близнецы

Звезды рекомендуют вам не попадаться на глаза начальству, иначе рискуете испортить с ним отношения.

Рак

Звезды не советуют вам вступать в споры, так как выйти из них победителем у вас не получится.

Лев

Если вы давно чего-то очень хотели, то самое время воплотить это в реальность. Берите и делайте то, что хотите. Причем очень смело!

Девы

Это самый благоприятный для вас день, чтобы исправить прошлые ошибки.

Весы

Весы будут достаточно категоричными. Вы захотите бороться с несправедливостью и защищать тех, кого обижают.

Скорпион

Перестаньте искать сложные пути, идите по прямой, и тогда день сложится очень даже хорошо.

Стрелец

Раздувать из мухи слона ― это именно то, чем вы будете заниматься весь день.

Козерог

Вы можете случайно кого-то обидеть, даже если и не хотели этого. Не стесняйтесь попросить прощения.

Водолей

Вы захотите высказать все свое недовольство родным и близким, но помните, что они не виноваты в том, что у вас может быть плохое настроение.

Рыбы

Окружающие могут втянуть Рыб в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт.

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