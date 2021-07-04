Гороскоп на 5 июля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно позаботиться о своем здоровье, а кто может рискнуть и изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 5 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

С самого утра вам стоит ждать благоприятной новости, которая может значительно улучшить ваше финансовое положение. Также не исключены приятные случайные встречи со старыми знакомыми.

Телец

Очень спокойный день. Вам захочется умиротворения и тишины. Рекомендуются медитации и прослушивание классической музыки.

Близнецы

Вы немного халатно относитесь к своему здоровью. А вот и зря. Неожиданно могут обостриться хронические заболевания. А в эпоху коронавируса это не самое лучшее, что может случиться.

Рак

Прекрасный день для финансовых операций. У Раков в последнее время все и так на мази. Не упустите удачу и воспользуйтесь ею по полной. И не трепайтесь об этом на каждом шагу.

Лев

Очень активный день. Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что постарайтесь определить приоритеты. И, главное, не работайте сверхурочно. Берегите силы.

Дева

День подведения итогов. Вам нужно решить, чего вы на самом деле хотите и в какую сторону вам стоит двигаться. Только после этого принимайте решения и переходите к действиям.

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Весы

С самого утра вам попытаются испортить настроение. Постарайтесь не принимать близко к сердцу все сказанное в ваш адрес. Так вам будет проще.

Скорпион

Сложный день. Вероятно, различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Звезды советуют не строить планы и попытаться продержаться до вечера.

Стрелец

Пришло время решительных действий. Если вы давно хотели сменить работу, разорвать отношения, прыгнуть с парашютом, то лучшего дня не найти.

Козерог

С самого утра звезды рекомендуют заняться решением бытовых вопросов. Также есть смысл пройтись по магазинам и закупиться необходимыми товарами. Вечер проведите с детьми или родителями.

Водолей

Прекрасный день для переговоров, подписания важных бумаг, заключения договоров и волокиты в судах. Все ваши обращения в вышестоящие инстанции будут иметь положительный ответ.

Рыбы

Неприятный день. Проявите особую внимательность на дорогах или в командировках. Есть риск попасть в руки мошенников. Также не стоит совершать больших покупок.

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