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Инна Рощина отмечает день рождения

03.07.2021

Сегодня, 3 июля, свой день рождения отмечает красивая и талантливая актриса Инна Рощина. Девушка сыграла добрую и нежную Орысю в костюмированной драме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Инну Рощину с праздником!

Молодая актриса современного кино Инна Рощина отмечает день рождения!

В арсенале Рощиной много интересных ролей. Инна — настоящая творческая личность: она играет на гитаре, скрипке и фортепиано. Также профессионально занимается вокалом и даже пишет стихи.

В костюмированной драме «Крепостная» Инна сыграла добрую и смиренную дворовую Орысю. В новом сезоне ее жизнь кардинально изменится. Поэтому не пропустите уже осенью на телеканале СТБ продолжение костюмированной драмы «Крепостная»!

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает актрисе творческих успехов!

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