Салаты: топ-10 рецептов на лето от участников «МастерШеф»
02.07.2021
В самое солнечное время года хочется меньше есть тяжелой, жирной и жареной пищи, и больше – свежих сезонных овощей и фруктов. Запастись витаминами на весь год без вреда для фигуры помогут вкусные летние салаты! Простые рецепты летних салатов из сезонных продуктов от участников «МастерШеф» – в нашем материале.
Салат с молодым горошком
Ингредиенты:
- 15–20 редисок
- 3 огурца
- по 3 веточки укропа и петрушки
- 4 ст. л. свежего очищенного зеленого горошка
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Редиску нарезать четвертинками, огурцы – полукольцами. Укроп и петрушку порубить.
- Смешать овощи в салатнике. Добавить зеленый горошек. Посолить и поперчить по вкусу. Заправить растительным маслом.
Салат с лапшой из цукини и помидорами черри
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Ингредиенты:
- 2 цукини
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. меда
- ½ красной луковицы
- ½ репчатой луковицы
- 200 г помидоров черри
- 150 г козьего сыра или брынзы
- ½ банки оливок без косточек
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Цукини нарезать тонкими полосками. Чеснок измельчить и слегка обжарить на оливковом масле. Добавить полоски цукини и обжарить до мягкости. Посолить, поперчить, смешать с медом и переложить в емкость для салата.
- Пока лапша из цукини остывает, нарезать полукольцами оба вида лука. Помидоры черри нарезать половинками. Сыр нарезать кубиками или размять.
- Добавить лук, помидоры, сыр и оливки к цукини. Перемешать и заправить оливковым маслом по вкусу.
Салат с картофелем и тунцом
Ингредиенты:
- 1 банка тунца в собственном соку
- 3 большие картофелины
- 2 помидора
- 2 яйца
- 150 г замороженной стручковой фасоли
- ½ пучка листьев салата
- 15 мл горчицы
- 2 ст. растительного масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Картофель, стручковую фасоль и яйца в раздельных емкостях сварить до готовности. Картофель нарезать кубиками среднего размера. Яйца нарезать на четвертинки.
- Помидоры нарезать дольками. Тунец размять вилкой. Листья салата порвать.
- Смешать все ингредиенты в салатнике, посолить и поперчить. Горчицу смешать с маслом и заправить блюдо.
Салат из свеклы с грецкими орехами
Ингредиенты:
- 2 отварные свеклы
- 2–3 зубчика чеснока
- 100 г грецких орехов
- 75 г чернослива
- 2 ст. л. майонеза
- Соль
Приготовление:
- Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Чеснок измельчить. Чернослив мелко нарезать.
- Орехи порубить и слегка обжарить на сухой сковороде.
- Смешать тертую свеклу, чеснок, чернослив и орехи. Посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать.
Салат с арбузом и рукколой
Ингредиенты:
- 300 г мякоти арбуза
- ½ пучка рукколы
- 2 огурца
- 10 помидоров черри
- ½ банки черных оливок без косточек
- ½ красной луковицы
- 100 г сыра фета
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Арбуз нарезать треугольниками. Огурцы и лук нарезать полукольцами. Томаты черри и оливки разрезать на половинки. Сыр нарезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты. Добавить рукколу. Посолить и поперчить. Заправить оливковым маслом.
Салат с брокколи, яблоком и изюмом
Ингредиенты:
- 2 небольшие головки капусты брокколи
- 1 морковь
- 1 яблоко
- ¼ луковицы
- 100 г грецких орехов
- 100 г изюма или сушеной клюквы
- Соль, перец
Для заправки:
- 100 г сметаны
- 100 г майонеза
- 1 ст. л. лимонного сока
Приготовление:
- Брокколи разобрать на соцветия, обдать кипятком и нарезать. Морковь натереть на терке. Лук мелко порубить. Яблоко нарезать небольшими кусочками.
- Орехи слегка подсушить на сухой сковороде. Смешать все ингредиенты в глубокой емкости и приправить по вкусу.
- Для соуса соединить сметану, майонез и сок лимона. Тщательно перемешать и заправить салат.
Салат с запеченными баклажанами и сладким перцем
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Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 1 сладкий красный болгарский перец
- 1 морковь
- 3 помидора
- 3 веточки петрушки
- 2 зубчика чеснока
- 2 ч. л. сушеного тимьяна
- 1 ст. л. сока лимона
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Баклажаны нарезать кружочками и выложить на смазанный маслом противень. Сладкий перец нарезать кубиками и добавить к баклажанам. Посыпать овощи солью и тимьяном и запекать до мягкости около 20 мин. при 180 °С.
- Морковь натереть на терке. Помидоры нарезать кубиками. Чеснок измельчить. Петрушку крупно порубить.
- Смешать подготовленные овощи и зелень. Заправить лимонным соком и оливковым маслом. Убрать в холодильник на 1 ч, чтобы салат настоялся.
Салат из двух видов капусты с тыквенными семечками
Ингредиенты:
- 200 г краснокочанной капусты
- 200 г белокочанной капусты
- 1 морковь
- 1 зеленое яблоко
- ½ пучка петрушки
- 100 г очищенных тыквенных семечек
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. меда
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Капусту нашинковать. Морковь и яблоко натереть. Петрушку мелко порубить. Смешать все овощи и добавить тыквенные семечки.
- Для заправки соединить яблочный уксус, мед и растительное масло. Полить салат и перемешать.
Табуле с булгуром
Ингредиенты:
- 60 г булгура
- 2 помидора
- 1 огурец
- 2 пучка петрушки
- ½ пучка мяты
- 2 стебля зеленого лука
- Несколько салатных листьев
- Сок ½ лимона
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Крупу сварить, как указано на упаковке.
- Помидоры и огурцы нарезать кубиками. Петрушку, мяту и лук мелко порубить. Листья салата порвать.
- Для заправки соединить сок лимона и оливковое масло. Смешать булгур, овощи и зелень. Посолить, поперчить и заправить. Украсить листочками мяты.
Салат с клубникой и шпинатом
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Ингредиенты:
- 1 большой пучок свежих листьев шпината
- 300 г клубники
- 50 г миндальных лепестков
- 1 ст. л. сока лимона
- 2 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. кунжута
- Соль
Приготовление:
- Клубнику нарезать небольшими кусочками и смешать с листьями салата и миндальными хлопьями.
- Посолить, сбрызнуть соком лимона и полить бальзамическим уксусом. Посыпать кунжутом.
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