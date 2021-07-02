Все больше и больше голливудских звезд и топ-моделей остригают волосы и доказывают, что в короткой стрижке не меньше красоты. Вы уже задавались вопросом, стоит ли расстаться с локонами и пойдут ли вам вообще короткие волосы? Для начала, ознакомьтесь с вариантами причесок на короткие волосы в нашем материале.

Мы расскажем, какие стрижки абсолютно модны и как лучше всего укладывать короткие волосы. Так позвольте себе вдохновиться следующим визитом к парикмахеру и найти именно тот стиль, который вам подходит. Короткие волосы не всегда короткие. Будь то пикси или боб: длина имеет решающее значение. И это делает короткую прическу очень разнообразной.

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Пикси

Женщинам нравятся достоинства короткой стрижки, которая при правильной укладке может быть очень сексуальной. Стиль Pixie — это чистая сексуальная привлекательность. Особое разнообразие аксессуаров к данным прическам: от повязок на голову до заколок и бантов различного дизайна.

Волосы зачесаны вперед

Иными словами, это сплошная длина на уровне ушей. В этом году все больше и больше звезд выбирают модный образ, а грубый срез становится все более распространенным на улицах.

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Волосы зачесаны назад

Думаем, вы часто встречали дерзкие образы, когда девушки лаком или гелем укладывали свои волосы назад. Более того, данный образ можно создать и в стиле мокрых волос.

Каре с прядями

Классикой среди вечно трендовых причесок является каре. Он почти никогда не выходит из моды. Украсить его можно легкими локонами и завивкой.

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