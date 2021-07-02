Компот из вишни на зиму: рецепт приготовления пошагово
02.07.2021
Вкус магазинных соков никогда не сравнится с прохладным домашним компотом! Одним из самых полезных справедливо считают компот из вишни. Эта ягода богата витаминами и минералами, а потому должна присутствовать в рационе круглый год. Чтобы наслаждаться ее вкусом даже тогда, когда за окном холодно, стоит уже сейчас приготовить вишневый компот на зиму. Читайте, как сварить компот из вишни в материале от редакции STB.UA.
Рецепт компота из вишни пошагово
Ингредиенты:
- 1 кг вишни
- 1 л воды
- 200–250 г сахара
Приготовление:
- Воду вскипятить, добавить сахар и варить до полного его растворения.
- Наполнить стерилизованные банки вишней по плечики и залить получившимся сахарным сиропом. Закрыть крышками.
- Установить банки в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Пастеризовать 20 мин.
- Снять кастрюлю с огня и дать банкам остыть. Поставить в темное прохладное место на 2 недели.
Приятного аппетита!
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