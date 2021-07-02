Гороскоп на 3 июля 2021 поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит готовиться к приятным переменам в личной жизни, а кто должен быть очень внимателен на работе? Читайте гороскоп на 3 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для рисковых операций и начала новых романтических отношений. Звезды советуют быть открытым ко всему новому, однако не забывать анализировать ситуации и руководствоваться все-таки умом.

Телец

Этот день стоит провести в тишине. Не нужно сильно расстраиваться, если что-то пойдет не так или кто-то скажет в вашу сторону неприятные вещи. Не занимайтесь самокопанием. Пользы от этого никакой.

Близнецы

День обещает быть очень насыщенным и сумбурным. С одной стороны, изменятся все ваши планы, но с другой ― вы сможете сделать гораздо больше, чем хотели. Главное, не паниковать.

Рак

День обещает быть удачным, но только в том случае, если вы проявите особую внимательность к деталям. Есть вероятность наделать много ошибок, за которые вас точно не похвалят.

Лев

Очень важный день, который обещает приятные изменения в личной жизни. Одинокие представители знака с большой долей вероятности встретят свою вторую половинку, а вот те, кто давно в паре, смогут вывести отношения на новый уровень.

Дева

Неблагоприятный день. Вам нужно обратить особое внимание на состояние своего здоровья. Есть риск обострения хронических заболеваний. Будьте бдительны на дороге.

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Весы

Этот день откроет перед вами широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности, творчества и самовыражения. Проявите настойчивость. И не стесняйтесь просить повышения. Вы этого достойны.

Скорпион

Отличный день для спокойной рутинной работы. Не надо хвататься за все дела одновременно. Так можно совсем ничего не сделать. Расставьте правильные приоритеты и размеренно двигайтесь к их выполнению.

Стрелец

Будьте очень внимательны. Неожиданное неприятное известие, которое может принести вам родственник, способно сильно испортить не только ваше настроение, но и здоровье.

Козерог

Вы полны сил и энергии. Однако не нужно бросаться в бой и всем доказывать, на что вы способны. Такое поведение принесет не успех, а только разрушение.

Водолей

Вам стоит сохранять максимальный покой. Есть риск ссор с родственниками, особенно далекими. И причиной тому станет их нежелание принимать очевидные вещи. Звезды советуют отказаться от чувства вины.

Рыбы

Очень сложный день. Будьте внимательны. Чтобы не наделать ошибок и не получит за это от начальства, стоит по несколько раз проверять всю проделанную работу. В противном случае выговора или штрафа вам не избежать.

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