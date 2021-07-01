Мир кино готов снова погружать своих зрителей в драматические, комедийные и фантастические истории. Июль будет богат на премьеры, которыми вы сможете насладиться в кинотеатрах своего города. Что посмотреть в июле 2021 года в кино, а также о лучших кинопремьерах лета — читайте в материале.

1 июля

«Босс-молокосос 2: Семейный бизнес»

Семилетний фантазёр Тима ревнует родителей к недавно появившемуся на свет брату. Но малыш – совсем не простой ребенок, он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всём видит бизнес-задачу.

«Ледяной дрифт»

Тонкий лед. Вес грузовика – 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности воды возможно только на определенной скорости, ведь остановка или ускорение грозят верной гибелью. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из смертельной ловушки.

«Отдел Q: Эффект Марко»

Криминальный триллер снят по одноименному роману датского писателя Юсси Адлер-Олсена. Его произведения переведены более чем на 40 языков мира. Данный проект является пятой по счету экранизацией книг Адлер-Олсена. Романы, как и снятые по ним фильмы, объединены общей тематикой и героями из загадочного отдела Q.

«Школа хороших жен»

В своей школе для домохозяек Полетта учит женщин быть верными женами и хранительницами семейного очага. Но накануне мая 1968 года все идет наперекосяк: её дело на грани банкротства, а над Францией веет дух свободы, который вот-вот всколыхнет патриархальный мир.

3 июля

«Мэтью Борн: Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» – самый знаменитый спектакль британского хореографа Мэтью Борна, полностью изменивший представление о классическом танце. От канонического «Лебединого озера» в спектакле Мэтью Борна остались только имена некоторых персонажей и музыка Чайковского, и это делает спектакль еще более интересным для зрителя.

6 июля

«Форсаж 9: Безудержная сага»

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее.

8 июля

«Мы есть Мы рядом»

Герой фильма — хирург, крестник которого умер во время операции. Врач увольняется с работы и решает помочь странной девушке, чье прошлое окутано тайной.

22 июля

«Пульс»

Юная украинская легкоатлетка живёт в маленьком городке и имеет большую мечту — попасть на Олимпийские игры. Её спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжёлые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь.

«Гости на вилле»

На вилле небольшого городка на севере Италии живет состоятельная семья. Вечером отец уезжает в командировку, а ночью молодой румын, сын экономки, получает в их доме огнестрельное ранение и умирает…

«Время»

Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.

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