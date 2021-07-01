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Что посмотреть в июле 2021 в кино: лучшие кинопремьеры

01.07.2021

Мир кино готов снова погружать своих зрителей в драматические, комедийные и фантастические истории. Июль будет богат на премьеры, которыми вы сможете насладиться в кинотеатрах своего города. Что посмотреть в июле 2021 года в кино, а также о лучших кинопремьерах лета — читайте в материале.

1 июля

«Босс-молокосос 2: Семейный бизнес»

Семилетний фантазёр Тима ревнует родителей к недавно появившемуся на свет брату. Но малыш – совсем не простой ребенок, он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всём видит бизнес-задачу. 

«Ледяной дрифт» 

Тонкий лед. Вес грузовика 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности воды возможно только на определенной скорости, ведь остановка или ускорение грозят верной гибелью. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из смертельной ловушки. 

«Отдел Q: Эффект Марко» 

Криминальный триллер снят по одноименному роману датского писателя Юсси Адлер-Олсена. Его произведения переведены более чем на 40 языков мира. Данный проект является пятой по счету экранизацией книг Адлер-Олсена. Романы, как и снятые по ним фильмы, объединены общей тематикой и героями из загадочного отдела Q.

«Школа хороших жен»  

В своей школе для домохозяек Полетта учит женщин быть верными женами и хранительницами семейного очага. Но накануне мая 1968 года все идет наперекосяк: её дело на грани банкротства, а над Францией веет дух свободы, который вот-вот всколыхнет патриархальный мир.

3 июля

«Мэтью Борн: Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» – самый знаменитый спектакль британского хореографа Мэтью Борна, полностью изменивший представление о классическом танце. От канонического «Лебединого озера» в спектакле Мэтью Борна остались только имена некоторых персонажей и музыка Чайковского, и это делает спектакль еще более интересным для зрителя.

6 июля

«Форсаж 9: Безудержная сага» 

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее.

8 июля 

«Мы есть Мы рядом» 

Герой фильма — хирург, крестник которого умер во время операции. Врач увольняется с работы и решает помочь странной девушке, чье прошлое окутано тайной.

22 июля

«Пульс» 

Юная украинская легкоатлетка живёт в маленьком городке и имеет большую мечту — попасть на Олимпийские игры. Её спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжёлые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. 

«Гости на вилле» 

На вилле небольшого городка на севере Италии живет состоятельная семья. Вечером отец уезжает в командировку, а ночью молодой румын, сын экономки, получает в их доме огнестрельное ранение и умирает…

«Время» 

Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.

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