Как вытащить клеща? Лето — время опасных насекомых, поэтому каждый отдыхающий на природе должен знать, как извлечь клеща из кожи у людей и у животных. Инструкция от экспертов «Все буде добре», как правильно удалить клеща, в нашем материале!

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Клеща можно вытащить:

пинцетом; пальцами; ниткой.

Инструкция, как вытащить клеща правильно:

С помощью пинцета, пальцев. Захватите клеща как можно ближе к хоботку. Держа его строго перпендикулярно к месту укуса, аккуратно поворачивайте тело клеща вокруг оси. Извлеките клеща с кожного покрова.

С помощью нитки. Завязать прочную нитку в узел как можно ближе к хоботку клеща. Медленно раскачивая и подтягивая вверх, вытащить клеща.

Не забудьте:

Продезинфицировать место укуса спиртом, йодом, одеколоном и т. п. Вымыть руки с мылом. Сдать кровь на анализ.

ВАЖНО. Если во время удаления в коже остались головка или хоботок клеща, обработайте ранку 5% раствором спирта — они должны выпасть. Также можно извлечь головку или хоботок с помощью иголки. Протрите ее спиртом или прокалите на огне, затем удаляйте так, как удаляют занозу.

Нельзя:

Брать клеща голыми пальцами. Лучше предварительно обмотать их марлей.

Делать резкие движения, дабы не разорвать клеща.

Использовать масло. Оно закупорит дыхательные пути клеща, в результате чего тот умирает, так и оставшись в коже.

Сдавать кровь на анализы сразу после укуса. За такой маленький срок они ничего не покажут.

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Полезные рекомендации:

Выбирайте правильную одежду — она должна полностью закрывать все тело, оставляя минимум открытых участков кожи. Регулярно осматривайте себя и своих близких. Первые несколько часов клещ сидит на будущей жертве, выбирая место. Это хорошая возможность снять с себя паразита еще до момента укуса. Извлеченного клеща можно бросить в кипяток, сжечь на огне или сдать в лабораторию на исследование. Через две недели после укуса сделайте анализ крови на наличие антител к вирусу клещевого энцефалита, через месяц — на антитела к боррелиям.

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