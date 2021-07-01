Гороскоп на 2 июля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит больше верить в свои силы, а кто может изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 2 июля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасное время для командировок и деловых поездок. Вы с легкостью сможете провести самые сложные дебаты и выйти победителем. Конкуренты сдадут все свои позиции.

Телец

Замечательный день для реализации давно задуманных планов, а также начала новых сложных проектов. На работе вашим успехам не нарадуется начальство. А враги нервно кусают локти в сторонке.

Близнецы

Прекрасное время для продвижения по службе. Руководство нарадоваться не может вашим успехам и креативным решениям самых сложных задач. А вот вторая половинка может вечером вас слегка огорчить. Есть вероятность небольшой ссоры.

Рак

Замечательный день. Наконец-то все ваши проблемы решены и вы сможете предаться долгожданному отдыху со своей семьей. Вечером вам грозит встреча со старым закадычным другом. Не переборщите с алкоголем.

Лев

Вам не стоит спешить. Лучше всего спокойно наблюдать за происходящим. Так вы сможете понять, кто есть кто. А после ― принять правильное решение.

Дева

На личном фронте дела потихоньку начинают налаживаться. Вы с легкостью забыли о прошлых токсичных отношениях. Пришло время двигаться дальше. Только не гоните лошадей.

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Весы

Если вы хотите сохранить отношения с любимым человеком, будьте с ним честны. Не обманывайте, не замалчивайте проблемы. Важно научиться разговаривать и достигать компромисса. Да, будет сложно, но без этого никак.

Скорпион

День примирения. Вам удастся подобрать нужные слова во время разговора с не очень приятным для вас человеком. Не делайте поспешные выводы и умейте не только слушать, но и услышать собеседника. Не все такие плохие, как вам кажется.

Стрелец

Вы на правильном пути. Если хотите добиться успехов, не слушайте никого. Конечно, вас будут осуждать. Но не стоит стесняться своей мечты. Лучше спокойно воплощайте ее в реальность.

Козерог

Прекрасный день для интересных знакомств. Кто знает, может, именно сегодня вы встретите человека, который сыграет в вашей жизни очень важную роль.

Водолей

Замечательный день для продвижения по карьерной лестнице. И, к слову, вы зря не верили в свои силы. Начальству со стороны виднее, а оно, поверьте, очень довольно вашей работой.

Рыбы

Вам стоит забыть о работе и полностью отдаться романтическим чувствам. Кто знает, возможно, они спасут ваш брак или вернут романтику там, где ее уже не было. А может, вы встретите очень хорошего человека и позволите ему позаботиться о вас.

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