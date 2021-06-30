У программы «Вікна-новини» на СТБ новый ведущий

Сегодня в эфир информационной программы «Вікна-новини» на СТБ вышел новый ведущий. Им стал Владимир Павлюк, который уже более 9 лет является главным редактором «Вікон». Владимир заменит Ольгу Кучер, которая ушла в отпуск, и будет вести выпуски в 17:30 и 22:00 по очереди с Татьяной Высоцкой.

«“Вікна-новини” для украинцев ― это понятные новости для людей и о людях. Для нашего зрителя крайне важно, чтобы новости помогали ему ориентироваться в текущих событиях, происходящих в стране и мире; и он стремится получать оперативную и профессиональную информацию от ведущих, которым полностью доверяет. Мы рады, что Владимир принял наше предложение, ведь, как главный редактор, он лучше всего понимает аудиторию “Вікон”, ее потребности и волнения. А как бывший ведущий телевизионных новостей умеет построить правильный диалог со зрителем», ― комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Владимир Павлюк более 20 лет работает в телевизионных новостях. Свою карьеру начал в 1999 году корреспондентом программы «Репортер» на Новом канале. В 2006-м стал ведущим еженедельной итоговой программы «Подробности недели» на Интере, а уже через год ― главным редактором «Репортера» на Новом. В 2011 году присоединился к команде информационного департамента телеканала СТБ, которую очень быстро возглавил, и уже девять лет Владимир является главным редактором программы «Вікна-новини».

Напомним, информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ входит в состав объединенной редакции информационного вещания Дивизиона «Новости» группы StarLightMedia, а также в топ лучших информационных программ на украинском телевидении. Это первые независимые новости в Украине, которым уже 25 лет доверяют зрители. За соблюдение высоких стандартов журналистики «Вікна-новини» неоднократно были отмечены профессиональными телевизионными премиями.

В сезоне весна-2021 каждый выпуск «Вікон» становился лидером слота со значительным отрывом от конкурентов (коммерческая аудитория 18―54, города 50+, период 01.01.―31.05.). Средняя доля выпусков в 14:30 в сезоне составила 10,4 ― это на 20% выше ближайшего конкурента. Средняя доля выпусков в 17:30 ― 11,1% (на 47% выше ближайшего конкурента). Выпуски в 22:00 неоднократно становились лучшей информационной программой дня. А выпуск от 16 апреля в 22:00 с долей 16,1% и рейтингом 4,75% стал лучшей информационной программой весны-2021. Охват программы составил 20,3 млн украинцев (аудитория 4+, вся Украина).

«Вікна-новини» на СТБ выходят с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и 22:00.

Ведущие ― Татьяна Высоцкая, Яна Брензей, Ольга Кучер и Владимир Павлюк.

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