Гороскоп на 1 июля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно быть повнимательнее, а кто может рискнуть и сорвать настоящий куш? Читайте гороскоп на 1 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам не стоит брать на себя слишком много полномочий и обязанностей. Есть риск не справиться. Также лучше отказаться от посещения шумных мероприятий, иначе головной боли вам не избежать.

Телец

Вас ждет день, полный сюрпризов и приятных моментов. Возможна встреча с давним другом. Во второй половине дня ваши планы могут резко измениться. Не расстраивайтесь. Действуйте так, как вам подсказывает интуиция.

Близнецы

У вас появится много хороших идей, но момент для их реализации не самый подходящий. А все потому, что вы беретесь за несколько дел одновременно, ни одному из них не уделяя достаточно внимания. Расставьте правильные приоритеты.

Рак

Вы склонны очень быстро принимать решения. И в этом вся ваша прелесть. Не стоит долго думать. Прислушайтесь к своей интуиции. Она вас точно не подведет.

Лев

Прекрасный день. Появится возможность воплотить в реальность давно задуманные планы. Есть шанс познакомиться с человеком, который может стать для вас в будущем наставником или хорошим другом. Будьте более открыты.

Дева

Девиз вашего дня ― «не спешить». Все решения принимайте только после того, как вы все хорошенько обдумаете. Если сомневаетесь, отложите все до лучших времен. Помните поговорку: тише едешь ― дальше будешь? Сегодня на как никогда актуальна.

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Весы

Вам море по колена. Да и любые трудности по плечу. А все потому, что вы уверены в своих силах. Так что не медлите, иначе самый вкусный кусок пирога достанется вашим конкурентам. А оно вам надо?

Скорпион

Прекрасный день, чтобы подумать об отпуске! Пришло время отложить все свои дела и позаботиться о своем здоровье: как физическом, так и душевном. Иначе ждет вас больничная койка и переутомление.

Стрелец

Замечательный день. Вас могут посетить прекрасные идеи, которые не грех реализовать. Не стоит откладывать в долгий ящик даже те мысли, которые могут показаться вам из ряда вон выходящими. Они тоже имеют право на жизнь.

Козерог

У вас многое получается отлично. Это подходящий день для того, чтобы взяться за какие-то сложные дела, решить важные вопросы. Однако не спешите с принятием судьбоносных решений. Иногда стоит дважды подумать, чтобы потом не кусать себе локти.

Водолей

Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями, однако вам стоит задуматься о том, чтобы брать на себя чуть больше ответственности. Будьте решительны! И тогда повышение само придет к вам в руки.

Рыбы

Не стоит браться за важные дела с самого утра. Вы легко можете допустить ошибку. Спокойно, без спешки обдумайте сложившуюся ситуацию. Только так вы сможете понять, как лучше поступить.

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